رياضة

نجاح التصويت الإلكتروني للجمعية العمومية لنادي 6 أكتوبر

نادي 6 أكتوبر
نادي 6 أكتوبر

شهد نادي 6 أكتوبر الرياضي برئاسة دكتور عبد اللطيف صبحي ، نجاح تجربة التصويت الإلكتروني بالجمعية العمومية، والتي جاءت في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة للتحول الرقمي وتحديث منظومة العمل داخل الأندية الرياضية، وذلك بالتعاون مع وزارة التخطيط وهيئة النيابة الإدارية.

وتُعد هذه التجربة أول تطبيق عملي لمنظومة التصويت الإلكتروني على لوائح الأندية، حيث تم تنفيذها بنجاح داخل نادي 6 أكتوبر، وسط إقبال كبير من الأعضاء الذين أشادوا بسهولة وسرعة عملية التصويت، ودقتها في حفظ البيانات وضمان الشفافية الكاملة في الإجراءات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن نجاح تجربة التصويت الإلكتروني بنادي 6 أكتوبر يمثل خطوة مهمة في مسار التحول الرقمي للمنظومة الرياضية، مشيرًا إلى أن الوزارة تسعى إلى تعميم التجربة في مختلف الأندية خلال الفترة المقبلة، لتكون نموذجًا في تسهيل مشاركة الأعضاء وتعزيز الشفافية والحوكمة.

وأوضح الوزير أن تطبيق منظومة التصويت الإلكتروني يأتي في إطار توجه الدولة نحو الرقمنة الشاملة، وتحقيق التكامل بين التكنولوجيا والإدارة الحديثة، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للأعضاء داخل الأندية الرياضية.

وشهدت تجربة التصويت الالكتروني مراجعة شاملة للتجهيزات الفنية والتنظيمية من قبل اللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أحمد عفيفي رئيس الإدارة المركزية للاستثمار، والدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والدكتور مصطفى مقلد مدير عام الإدارة العامة للتسويق، والدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي أكتوبر، وبحضور الهيئة القضائية المشرفة على التصويت، ومجلس إدارة نادي أكتوبر.

ومن جانبه، أعرب الدكتور عبد اللطيف صبحي رئيس مجلس إدارة نادي 6 أكتوبر عن سعادته لدعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومتابعته المستمرة وحرصه الدائم على تقديم خدمات أفضل للأعضاء، مؤكدًا أن هذا الدعم كان له الأثر الكبير في نجاح التجربة وتنفيذها على الوجه الأمثل داخل النادي.

وأضاف أن نادي 6 أكتوبر هو أول نادٍ في محافظة الجيزة يطبق تجربة التصويت الإلكتروني في جمعيته العمومية، ليكون نموذجًا رياديًا في دعم توجهات الدولة نحو التحول الرقمي وتحديث منظومة العمل داخل الأندية الرياضية.

كما أبدى أعضاء الجمعية العمومية بنادي 6 أكتوبر ارتياحهم الكبير لنجاح التجربة، مشيدين بجهود وزارة الشباب والرياضة في مواكبة التطور التكنولوجي وتيسير إجراءات التصويت بأسلوب عصري يعكس صورة مشرفة للتحول الرقمي داخل الأندية المصرية.

