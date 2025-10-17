جريليش خارج مواجهة ايفرتون ومانشستر سيتي.. قرار رسمي يحسم الجدل قبل القمة

حُسمت هوية الغائب الأبرز عن مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون المنتظرة غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تأكد استبعاد النجم الإنجليزي جاك جريليش من المشاركة أمام فريقه السابق.

وتقام المباراة على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الثامنة من موسم 2025–2026، حيث يسعى مانشستر سيتي لمواصلة مطاردة الصدارة، بينما يأمل إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة ديفيد مويس.

كان جريليش قد انضم إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم، ونجح سريعًا في إثبات نفسه داخل الفريق الأزرق بتسجيله هدفًا وصناعته 4 أهداف، إلى جانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته.

ورغم تألقه اللافت، أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أبرزها من صحيفة "ميرور"، أن اللاعب لن يكون متاحًا أمام السيتيزنز بسبب لوائح الدوري الإنجليزي، التي تمنع أي لاعب معار من خوض مواجهة ضد ناديه الأصلي ما لم يتم توقيع اتفاق مسبق بين الطرفين وتقديمه رسميًا إلى رابطة البريميرليج قبل المباراة.

وحسب المصادر لم يتم توقيع أي اتفاق بين مانشستر سيتي وإيفرتون بهذا الشأن، ما يعني أن جريليش سيغيب رسميًا عن المباراة المرتقبة، ليحرم مويس من أحد أهم عناصره الهجومية في صدام قوي أمام حامل اللقب.