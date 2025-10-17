قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الاقتصاد المصري يدخل مرحلة جديدة مع «هوية».. أول منصة موحدة للتحقق الرقمي وخدمات البنوك عن بُعد| وخبير يعلق
إيداع الطـ فل المتهم بقـ تل زميله في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية بدار رعاية
قرار يخص صانع محتوى في نشر فيديوهات خادشة للحياء
خناقة على فلوس الانتخابات.. تفاصيل ضبط رئيس حزب شعب مصر ونجله
الهلال الأحمر بسيناء: مصر السند الإنساني الأول للشعب الفلسطيني
الحكومة تقبل استثمارات جديدة بـ 103.16 مليار جنيه..تفاصيل
سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا 2024 بحالة كسر الزيرو
الهلال الأحمر بسيناء: نطبق نظام QR Code لتتبع المساعدات إلكترونيا
ترامب: منحت لأوكرانيا سلاحا منع سقوط كييف
مصطفى بكري: المخابرات استدعت الفصائل الفلسطينية لهذا السبب.. فيديو
مصطفى بكري: نجاح مؤتمر شرم الشيخ أعاد لمصر مكانتها التاريخية.. فيديو
لست مهتما بها.. ترامب: لم أحصل على نوبل للسلام رغم إنهائي 8 حروب
رياضة

جريليش خارج مواجهة ايفرتون ومانشستر سيتي.. قرار رسمي يحسم الجدل قبل القمة

جريليش
جريليش
حمزة شعيب

حُسمت هوية الغائب الأبرز عن مواجهة مانشستر سيتي وإيفرتون المنتظرة غدًا السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما تأكد استبعاد النجم الإنجليزي جاك جريليش من المشاركة أمام فريقه السابق.

وتقام المباراة على ملعب "الاتحاد" ضمن منافسات الجولة الثامنة من موسم 2025–2026، حيث يسعى مانشستر سيتي لمواصلة مطاردة الصدارة، بينما يأمل إيفرتون في تحقيق نتيجة إيجابية تحت قيادة ديفيد مويس.

كان جريليش قد انضم إلى إيفرتون خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة من مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم، ونجح سريعًا في إثبات نفسه داخل الفريق الأزرق بتسجيله هدفًا وصناعته 4 أهداف، إلى جانب تتويجه بجائزة أفضل لاعب في شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي للمرة الأولى في مسيرته.

ورغم تألقه اللافت، أكدت تقارير صحفية إنجليزية، أبرزها من صحيفة "ميرور"، أن اللاعب لن يكون متاحًا أمام السيتيزنز بسبب لوائح الدوري الإنجليزي، التي تمنع أي لاعب معار من خوض مواجهة ضد ناديه الأصلي ما لم يتم توقيع اتفاق مسبق بين الطرفين وتقديمه رسميًا إلى رابطة البريميرليج قبل المباراة.

وحسب المصادر  لم يتم توقيع أي اتفاق بين مانشستر سيتي وإيفرتون بهذا الشأن، ما يعني أن جريليش سيغيب رسميًا عن المباراة المرتقبة، ليحرم مويس من أحد أهم عناصره الهجومية في صدام قوي أمام حامل اللقب.

جريليش إيفرتون مانشستر سيتي

