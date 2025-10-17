يورجن كلوب يعود إلى المشهد الكروي بمنصب جديد في الدوري الألماني

عاد الألماني يورجن كلوب، المدير الفني السابق لنادي ليفربول الإنجليزي، إلى دائرة الأضواء من جديد، بعدما تم الإعلان رسميًا اليوم الجمعة عن توليه منصبًا جديدًا داخل رابطة الدوري الألماني لكرة القدم، في خطوة تؤكد استمرار تأثيره في عالم المستديرة رغم ابتعاده عن التدريب.

وكان كلوب أنهى مسيرته التدريبية مع ليفربول في صيف 2024، بعد مسيرة تاريخية حافلة بالبطولات، ليخلفه الهولندي آرني سلوت الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول.

ورغم رفضه العودة للتدريب حتى الآن، بقي كلوب قريبًا من الأجواء الكروية بعد تعيينه في وقت سابق مديرًا عالميًا لكرة القدم في مجموعة ريد بول، التي تُشرف على أندية مثل لايبزيج وسالزبورج، وهو الدور الذي سيواصل أداءه إلى جانب منصبه الجديد في ألمانيا.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن رابطة الدوري الألماني قررت ضم كلوب إلى فريق من الخبراء والمستشارين الذين سيتولون مهمة تطوير كرة القدم المحلية ووضع استراتيجية طويلة المدى لتطوير المواهب والحفاظ على تنافسية الأندية.

ويضم الفريق الجديد أيضًا نجم ريال مدريد السابق وبطل العالم سامي خضيرة، إلى جانب عدد من رؤساء الأندية الألمانية البارزين.

وقال مارك لينز، المدير الإداري لرابطة الدوري الألماني:"نحن ملتزمون بوضع الأطر المالية والقانونية والرياضية المناسبة لضمان بقاء الدوري الألماني في مقدمة المنافسات الأوروبية.

مشاركة يورجن كلوب وخبراء اللعبة ستُثري النقاش وتفتح آفاقًا جديدة لتطوير المواهب وتحسين معايير الأندية".

وبذلك يجمع كلوب بين خبرته الإدارية في منظومة ريد بول ورؤيته الفنية الواسعة في مشروع استراتيجي جديد يُنتظر أن يُسهم في إعادة رسم مستقبل كرة القدم الألمانية خلال السنوات المقبلة.