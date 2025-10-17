تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي

عُقد اليوم الجمعة في قاعة المؤتمرات باستاد الدفاع الجوي الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع بين فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا، ونظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

شهد الاجتماع، الذي حضره ممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومسؤولو الفريقين، مناقشة كافة التفاصيل التنظيمية والفنية الخاصة بالمباراة، حيث تم الاتفاق على أن يخوض بيراميدز اللقاء بزيه الأساسي المكون من القميص الأزرق والسروال الأبيض، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الفسفوري الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق نهضة بركان زيه التقليدي المكون من القميص البرتقالي والسروال الأبيض، على أن يظهر حارس مرماه بالزي الأزرق الكامل، وذلك وفقًا لتوصيات لجنة الحكام والمنظمين لتفادي أي تشابه بين أطقم الفريقين.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل كأس السوبر الإفريقي، دون خوض أشواط إضافية، وفق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحضر الاجتماع من جانب بيراميدز كل من مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، واللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف إداري الفريق.

ويأمل بيراميدز في تحقيق لقبه الإفريقي الثاني خلال أقل من عام، بعد تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بينما يسعى نهضة بركان إلى استعادة كأس السوبر للمرة الثانية، بعدما توج بها في نسخة 2021، لتكون المواجهة المرتقبة بين بطلين يحملان الطموح نفسه في أمسية كروية ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية.