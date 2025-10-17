قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نيللي كريم وحنان مطاوع وصناع فيلم "عيد ميلاد سعيد" يحتفلون بعرضه بمهرجان الجونة
ما المطلوب لتحويل سيارتك من بنزين إلى غاز.. وكم متوسط التكلفة؟
رجَّع فلوس الانتخابات.. تصالح رئيس حزب شعب مصر وأعضاء بالحزب في واقعة مشاجرة بالجيزة
الأحد.. ويتكوف يصل الشرق الأوسط لمتابعة تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة
اعرفها بهذه الطريقة.. حسام موافي يكشف أسباب الذبحة الصدرية الحقيقية والكاذبة
مسئول كبير في حماس لرويترز: سنبقى حاضرين على الأرض لحماية شحنات المساعدات من اللصوص
تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة
الأرصاد عن حالة الطقس غدا السبت: توقعات سقوط رذاذ علي بعض المناطق
اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة لنقل مباراة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا
ألعاب العنف الإلكترونية.. ننشر الاعترافات الكاملة للطـ فل المتهم بقـ تل زميله بالإسماعيلية
التشكيل الرسمي لمواجهة المقاولون العرب وإنبي في الدوري
تشكيل غزل المحلة وكهرباء الإسماعيلية في الدوري
رياضة

تعرف على زي بيراميدز ونهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي

ملابس بيراميدز ونهضة بركان
ملابس بيراميدز ونهضة بركان
إسلام مقلد

عُقد اليوم الجمعة في قاعة المؤتمرات باستاد الدفاع الجوي الاجتماع الفني لمباراة كأس السوبر الإفريقي، التي تجمع بين فريق بيراميدز بطل دوري أبطال إفريقيا، ونظيره نهضة بركان المغربي بطل كأس الكونفدرالية، والمقرر إقامتها في الثامنة من مساء السبت على ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

شهد الاجتماع، الذي حضره ممثلو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم ومسؤولو الفريقين، مناقشة كافة التفاصيل التنظيمية والفنية الخاصة بالمباراة، حيث تم الاتفاق على أن يخوض بيراميدز اللقاء بزيه الأساسي المكون من القميص الأزرق والسروال الأبيض، بينما يرتدي حارس مرماه اللون الفسفوري الكامل.

وفي المقابل، سيرتدي فريق نهضة بركان زيه التقليدي المكون من القميص البرتقالي والسروال الأبيض، على أن يظهر حارس مرماه بالزي الأزرق الكامل، وذلك وفقًا لتوصيات لجنة الحكام والمنظمين لتفادي أي تشابه بين أطقم الفريقين.

كما تم خلال الاجتماع التأكيد على أنه في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيتم اللجوء مباشرة إلى ركلات الترجيح لتحديد بطل كأس السوبر الإفريقي، دون خوض أشواط إضافية، وفق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وحضر الاجتماع من جانب بيراميدز كل من مصطفى طنطاوي مدير الإعلام والاتصال المؤسسي، واللواء هشام زيد مدير المباريات، وشريف جمال مدير العلاقات العامة، وعاطف شادي مدير المركز الإعلامي، وأحمد سمير مدير التشغيل، وزياد أشرف إداري الفريق.

ويأمل بيراميدز في تحقيق لقبه الإفريقي الثاني خلال أقل من عام، بعد تتويجه التاريخي بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه، بينما يسعى نهضة بركان إلى استعادة كأس السوبر للمرة الثانية، بعدما توج بها في نسخة 2021، لتكون المواجهة المرتقبة بين بطلين يحملان الطموح نفسه في أمسية كروية ينتظرها عشاق الكرة الإفريقية.

استاد الدفاع الجو كأس السوبر الإفريقي بيراميدز دوري أبطال إفريقيا نهضة بركان نهضة بركان المغربي كأس الكونفدرالية

ميس حمدان تتألق بإطلالة جريئة في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

ميس حمدان

بفستان أسود أنيق.. مي سليم تخطف الأنظار على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي 2025

مي سليم

تحذير من خبراء التغذية: تجميد الخبز في الفريزر يسبب أضرارًا خفية على الصحة

ماذا يحدث عند تجميد الخبز؟

دراسة تحذر: وسائل التواصل الاجتماعي حتى في الاستخدام المحدود تُضعف القدرات الإدراكية للأطفال

انخفاض في الذاكرة واللغة والقراءة لدى الأطفال يسبب وسائل التواصل الإجتماعي

