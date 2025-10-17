قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كنت لابسة ضيق.. أمينة خليل تكشف حقيقة حملها
اتحاد طنجة يقدم شكوى رسمية ضد الزمالك في الفيفا
لقطة مثيرة في مباراة ريال أوفييدو وإسبانيول بسبب خطة ميامي
الفاكهاني خلص على عبد الرحمن | جريمة بشبرا الخيمة لسبب صادم بشهادة الجيران
لعدم التزامه بالتعريفة المقررة.. سحب سيارة سائق في الإسكندرية وتغريمه
ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار
سبب تخلص طفل الإسماعيلية من زميله بمنشار كهربائي.. أستاذ علم الاجتماع تكشف
مصطفى بكري يعلن توقف برنامجه بسبب الانتخابات البرلمانية.. فيديو
استشارية تربوية: الأم السوية لا تستخدم أبناءها وسيلة انتقام بعد الطلاق
مصطفى بكري عن سد النهضة: مصر لن تسمح بأي تهديد لمصالحها الوطنية
قائمة الزمالك لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية
حبس المتهم بقــ.ـتل طفلته وتعـ.ــذيب شقيقها بأطفيح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف شوشة

المحلة
المحلة
حسام الحارتي

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية شعر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد شوشة مدافع فريق غزل المحلة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عن النقطة 8 محتلا المركز الثامن عشر.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، يحيى زكريا، أحمد شوشة، عبد الرحيم عموري.

خط الوسط: موري توريه، معاذ عبد السلام، عبد الرحمن رمضان.

الهجوم: عبد اللطيف «جريندو»، سعيدو كيبو، رشاد العرفاوي.

بينما جاء تشكيل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد هجرس.

خط الدفاع: محمد ياسين، كريم يحيى، عصام الفيومي، يوسف جلال.

خط الوسط: سيف الخشاب، كريم أشرف، إسلام عبد النعيم، يوسف جلال.

الهجوم: محمد أوناجم، مامادو سيلا.

فريق غزل المحلة كهرباء الإسماعيلية بطولة الدوري المصري الممتاز الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

ترشيحاتنا

معرض الاقصر للكتاب

"حوار الفصحى والعامية" يجمع مبدعي الكلمة في معرض الأقصر للكتاب

معرض الاقصر للكتاب

ندوة عن أحمد شمس الدين الحجاجي في معرض الأقصر للكتاب

أثناء انتشال التلاميذ من المصرف

7 وفيات و4 مصابين.. ارتفاع عدد ضحايا تروسيكل منقباد في أسيوط

بالصور

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد
عرض فيلم عيد ميلاد سعيد

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

عبير صبري
عبير صبري
عبير صبري

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

حنان مطاوع تتألق بالأزرق في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حنان مطاوع
حنان مطاوع
حنان مطاوع

فيديو

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

درة

درة تخطف الأنظار بإطلالة وردي ملكية في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد