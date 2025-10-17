غزل المحلة يفوز على كهرباء الإسماعيلية بهدف شوشة

حقق فريق غزل المحلة الفوز على نظيره كهرباء الإسماعيلية في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل ضمن منافسات الجولة الحادية شعر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

سجل أحمد شوشة مدافع فريق غزل المحلة هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 50 عقب تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز العاشر بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز برصيد 14 نقطة بينما توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عن النقطة 8 محتلا المركز الثامن عشر.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر.

خط الدفاع: أحمد العش، يحيى زكريا، أحمد شوشة، عبد الرحيم عموري.

خط الوسط: موري توريه، معاذ عبد السلام، عبد الرحمن رمضان.

الهجوم: عبد اللطيف «جريندو»، سعيدو كيبو، رشاد العرفاوي.

بينما جاء تشكيل فريق كهرباء الإسماعيلية بقيادة رضا شحاتة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد هجرس.

خط الدفاع: محمد ياسين، كريم يحيى، عصام الفيومي، يوسف جلال.

خط الوسط: سيف الخشاب، كريم أشرف، إسلام عبد النعيم، يوسف جلال.

الهجوم: محمد أوناجم، مامادو سيلا.