كيفية التحصين من الحسد والسحر.. 3 أعمال تحفظ البيت وأهله من كل شر
العربي للدراسات: إسرائيل تمارس سياستها العدوانية تجاه لبنان وسوريا وقطاع غزة وفق رؤية وجودية
مواصفات هيونداي توسان 2025 في السوق السعودي.. وكم سعرها؟
بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القادمة
بعد 23 عاما من الطلاق .. أسير فلسطيني يعيد الزواج من زوجته مرة ثانية
استشهاد 11 فلسطينياً بنيران الاحتلال خلال عودتهم للمنازل
ماجد الكدواني: كواليس «فيها إيه يعني» مختلفة ومليانة طاقة
الداخلية تكشف حقيقة تعدى بلطجى على بائع خضروات بالعياط
ترامب: زيلينسكي منفتح على الحوار من أجل تحقيق السلام في أوكرانيا
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
رياضة

رجال يد الأهلي يتأهل لنصف نهائي بطولة إفريقيا

عبدالحكيم أبو علم

تأهل الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري، بعدما فاز على فلاورز البنيني، بنتيجة 43 - 22، في مباراة الدور ربع نهائي للبطولة.

أقيمت المباراة داخل صالة النواصر، ونجح الأهلي في إنهاء الشوط الأول متقدمًا بنتيجة 18 - 14، وخلال الشوط الثاني نشط الأداء الهجومي والدفاعي بشكل كبير، حيث سجل الفريق عددًا كبيرًا من الأهداف ولم يستقبل سوى 4 أهداف فقط، لينهي المباراة فائزًا بنتيجة 43 - 22.

وتأهل الأهلي لربع النهائي بعدما حصد العلامة الكاملة في دور المجموعات، بأربعة انتصارات على كل من ميكيلي 70 الإثيوبي بنتيجة 41 - 11، وعلى ريد ستار الإيفواري بنتيجة 29- 12، وعلى شبيبة كينشاسا الكونغولي الديمقراطي بنتيجة 29 - 19، واليوم على البوليس الرواندي بنتيجة 55 - 20.

وتضم  بعثة «رجال يد الأهلي» المشاركة في بطولة إفريقيا بالمغرب كلًا من:
إبراهيم المصري وعبد العزيز إيهاب وعمر خالد «كاستيلو» ومحسن رمضان وسيف هاني «فوكس» وياسر سيف وعمر سامي ونبيل شريف ومحمد مجدي ومحمد عماد «أوكا» ومعاذ عزب وأحمد عوض الله ومحمد صلاح ومحمد هشام «مودي» والتشيكي ستانيسلاڤ كاسباريك والبولندي توماش جيوبالا وحراس المرمى عبد الرحمن حميد ومحمد إبراهيم وعبد الرحمن طه.
ويضم الجهاز الفني لرجال يد الأهلي كلًّا من ياسر لبيب رئيس جهاز كرة اليد، وديفيد ديفيز مديرًا فنيًّا، وهاني النجدي مدير الفريق، ومحمد إبراهيم مدربًا عامًّا، ومحمد أبو زيد إداري الفريق، وڤينيو لوسيرت مدرب الحراس، ومصطفى ناجي طبيب الفريق، وعمرو محمد إخصائي لياقة طبية، وعبد الله حسن إخصائي إصابات.

