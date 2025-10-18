حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي 2025، أثار الفنان حسن أبو الروس اهتمام الصحافة والجمهور بإطلالة أنيقة مستوحاة من طراز الخمسينات، ظهرت فيها لمسات كلاسيكية مدروسة جعلته من أبرز مَن خطف الأنظار على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة حسن أبو الروس في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

اختار حسن أبو الروس بدلة بجاكيت رسمي قصير بدون ارتداء قميص وبنطال باللون الأسود بطابع كلاسيكي مستوحاة من أزياء الخمسينات، وقصة مرتبة توازن بين الأناقة والجرأة.

والحذاء كان عنصرًا لافتًا أيضًا؛ اختار حذاءً مدببًا وذو لمسة باللون الفضي اللامع، ما أضاف نقطة جريئة تكمّل الطلة وتُبرز الجرأة المدروسة.

https://youtube.com/shorts/g7QaCudWP68?si=SXix_8t6z2UCV2n1