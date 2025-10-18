قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حان الوقت لوقف القتـ ل .. ترامب يدعو روسيا وأوكرانيا لإنهاء الحرب
أحمد مراد يكشف تفاصيل جديدة عن مشروعه الفني مع محمد رمضان
الزوج مهدد بالحبس وعدم تجديد البطاقة ورخصة القيادة في حالتين.. محامي يوضح
غادة عادل عن ماجد الكدواني: فنان حقيقي وبيحب شغله جدًا
مدرب أحمال الأهلي السابق يكشف كواليس إصابة زيزو قبل مواجهة إنبي
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم 18-10-2025
ترامب يتراجع عن تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك.. ما السبب؟
هاكرز مصري يكتشف الثغرات في المواقع بملايين الدولارات.. اعرف التفاصيل
قائمة بيراميدز لمواجهة نهضة بركان في مباراة كأس السوبر الإفريقي
كاستيلو يفوز بجائزة أفضل لاعب في مباراة فلاورز البنيني
دعم القوى البشرية بمستشفى دار الولادة بالإسكندرية .. تفاصيل
الصليب الأحمر يتحرك لتسلُّم جثة رهينة إسرائيلية من حماس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مرأة ومنوعات

حسن أبو الروس يلفت الأنظار بإطلالة من الخمسينات في مهرجان الجونة

آية التيجي

في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي 2025، أثار الفنان حسن أبو الروس اهتمام الصحافة والجمهور بإطلالة أنيقة مستوحاة من طراز الخمسينات، ظهرت فيها لمسات كلاسيكية مدروسة جعلته من أبرز مَن خطف الأنظار على السجادة الحمراء.

تفاصيل إطلالة حسن أبو الروس في اليوم الثاني من مهرجان الجونة السينمائي

اختار حسن أبو الروس بدلة بجاكيت رسمي قصير بدون ارتداء قميص وبنطال باللون الأسود بطابع كلاسيكي مستوحاة من أزياء الخمسينات، وقصة مرتبة توازن بين الأناقة والجرأة.

والحذاء كان عنصرًا لافتًا أيضًا؛ اختار حذاءً مدببًا وذو لمسة باللون الفضي اللامع، ما أضاف نقطة جريئة تكمّل الطلة وتُبرز الجرأة المدروسة.

https://youtube.com/shorts/g7QaCudWP68?si=SXix_8t6z2UCV2n1

حسن أبو الروس إطلالة حسن أبو الروس مهرجان الجونة 2025 بدلة الخمسينات إطلالات الجونة السجادة الحمراء موضة النجوم إطلالات الرجال

مرتبات أكتوبر 2025

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات أكتوبر 2025

التوقيت الشتوي

إرجاع الساعة 60 دقيقة.. هل يبدأ التوقيت الشتوي 2025 مساء اليوم؟

سعر اسطوانه الغاز اليوم

منزلي وتجاري.. سعر أسطوانة الغاز اليوم

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

نجوي ابراهيم

نجوي إبراهيم تتعرض لحادث بأمريكا وتجري عملية جراحية

أجهزة الأمن

خدوا فلوس منهم ومقدموش ورقهم في الانتخابات.. تفاصيل خناقة رئيس حزب "شعب مصر" في الجيزة

تذاكر مترو الأنفاق

ثابتة.. حقيقة رفع أسعار تذاكر المترو بعد زيادة البنزين والسولار

وزارة السياحة والآثار تشارك في مهرجان الجونة

السياحة والآثار تشارك في رعاية فعاليات الدورة الثامنة لمهرجان الجونة السينمائي

الأنبا بيشوي أسقف أسوان وتوابعها

اجتماع مجمع كهنة إيبارشية أسوان بحضور الأنبا بيشوي | صور

هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

وفاة والدة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

بالصور

نجلاء بدر تتألق بفستان فضي لامع في مهرجان الجونة 2025 | شاهد

50 صورة من ريد كاربت فيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"

عبير صبري تتألق بفستان لافت في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

حضور فني كبير للعرض الخاص لفيلم افتتاح مهرجان الجونة "عيد ميلاد سعيد"| صور

نيللي كريم

نيللي كريم تتألق بفستان كتف واحد ساحر في مهرجان الجونة 2025

ناهد السباعي

ناهد السباعي تبهر الجمهور في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

روجينا

روجينا تخطف الأضواء بفستان جريء في اليوم الثاني من مهرجان الجونة 2025

منصه هويه

في دقيقة.. افتح حسابك البنكي ببصمة الوجه والتوقيع الإلكتروني

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

