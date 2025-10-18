بعد ضبط شبكة ستريم إيست.. كيف تخسر القنوات ملايين الدولارات بسبب القرصنة؟

كشف أيمن صالح، مساعد رئيس تحرير CNN الاقتصادية، قضية ستريم ايست في مصر، موضحًا أن شبكة ستريم إيست ليست حالة فردية بل شبكة واسعة الانتشار، لها «28 زراع» مرتبطة بها خارج مصر إلى جانب ما تم ضبطه محليًا.

وأوضح أيمن صالح، خلال حواره مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» والمذاع على قناة صدى البلد، أن الموضوع أعمق من كونه مجرد عملية قرصنة عابرة، وأن مصر لها تاريخ طويل في محاربة هذه الظاهرة يمتد إلى عام 1954، حيث كانت من أوائل دول المنطقة التي أنشأت إدارة لحماية المصنفات والملكية الفكرية.

وأضاف أن التحقيقات أثبتت العثور على مبالغ مالية داخل أماكن الضبط في القاهرة، كما وجدت حسابات بنكية مشبوهة مرتبطة بالقضية، ما يشير إلى شبكة منظمة تعمل على ترويج محتوى مرقّم ومدفوع بدون وجه حق.

وشرح صالح آلية العمل التقني لهذه الشبكات قائلاً، إن التطور التكنولوجي ساهم في انتشارها، فبات بإمكان أي شخص شراء جهاز ريسيفر متصل بالإنترنت أو الاشتراك في خدمات IPTV لعرض منصات مدفوعة بالمجان داخل المنازل، مشيرًا إلى أن هذه الأجهزة متاحة في محلات قطع الغيار والإلكترونيات وتُبرمج لعدة سنوات مقابل مبالغ زهيدة تبدأ من نحو 250–300 جنيه وتصل في بعض المناطق إلى 700 جنيه سنويًا.

وحذر صالح من أن تفشي هذه الظاهرة يضرب منظومة صناعة المحتوى، حيث تستثمر شركات ومؤسسات كبرى مبالغ طائلة في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والرياضي، مؤكداً أن عرض الأعمال على الشبكات غير القانونية يوقع خسائر فادحة للمستثمرين ويقلل الحافز للاستثمار في المشاريع الجديدة، كما أن ضبط شبكات مثل ستريم إيست خطوة مهمة، لكنه طالب بمواجهة حازمة وشاملة تشمل الإجراءات الأمنية والقانونية والتوعية لحماية الحقوق والمهنة.

وختم حديثه قائلًا: «إن المعركة ضد هذه الشبكات تتطلب تعاون الجهات المعنية كافة لحماية صناعة ثقافية واقتصادية قائمة على حقوق الملكية الفكرية، مؤكدًا أن الضبطيات والأدلة المالية التي ظهرت تؤكد وجود شبكة منظمة تستوجب اتخاذ إجراءات رادعة».