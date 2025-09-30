الداخلية تكشف جريمة غسل 200 مليون جنيه من القرصنة على القنوات الفضائية

قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال شخصان لقيامهما بغسـل 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى مجال القرصنة على القنوات الفضائية.

إضطلع قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى المتمثل فى القرصنة على القنوات الفضائية وإنشاء مواقع إلكترونية يقوما من خلالهم ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى بالمخالفة لقوانين حقوق الملكية الفكرية ومحاولتهم إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).

وتقدر القيمة المالية لتلك الممتلكات بـ (200)مليون جنيه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .