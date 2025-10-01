حماس: اعتراض جيش الاحتلال لأسطول الصمود واعتقال النشطاء جريمة قرصنة وإرهاب

قالت حركة حماس في بيان لها، إن اعتراض بحرية الاحتلال الصهيوني لسفن أسطول الصمود في المياه الدولية، واعتقال النشطاء والصحفيين المرافقين لهم؛ يشكل اعتداء غادرا، وجريمة قرصنة وإرهاب بحري على المدنيين، تضاف إلى السجل الأسود لجرائم الاحتلال.

ووصف حماس هذا الهجوم، بأنه اعتداء همجي استهدف متضامنين دوليين كانوا في مهمة إنسانية عاجلة؛ لنقل مساعدات طارئة إلى أهلنا المحاصرين في قطاع غزة، الذين يتعرضون لإبادة جماعية وتجويع ممنهج منذ عامين.

وأضافت الحركة: ندين بأشد العبارات هذا العدوان الهمجي الذي شنه جيش العدو على أسطول الصمود، ونؤكد أن اعتراض البحرية الإسرائيلية لأسطول الصمود عمل إجرامي يجب أن يدان من جميع أحرار العالم.

وواصلت: نحيي شجاعة النشطاء الأحرار، وإصرارهم على كسر الحصار عن شعبنا، وندعو أحرار العالم إلى تنظيم الفعاليات الشعبية والاحتجاجات المنددة بهذه الجريمة؛ للتعبير عن الغضب والاستنكار الدولي تجاه اعتداءات الاحتلال، والمطالبة بوقفها فورًا.

وطالبت الحركة، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في إدانة الاحتلال وقرصنته، واتخاذ خطوات عاجلة لحماية المتضامنين وسفنهم، والعمل الجاد لوقف جريمة الإبادة والتجويع المفروضة على الشعب الفلسطيني، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم المستمرة بحق الإنسانية جمعاء.