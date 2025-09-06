خبير تكنولوجيا معلومات: تفكيك شبكة "ستريم ست" ضربة قوية للقرصنة الرقمية بمصر

أكد الدكتور محمد عسكر، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن شبكة "ستريم ست" التي تم تفكيكها مؤخرًا، كانت واحدة من أكبر شبكات القرصنة الإلكترونية في المنطقة، وكانت تبث محتوى رياضيًا عالميًا بشكل غير قانوني.

وأوضح عسكر، خلال برنامج صباح البلد المذاع على قناة صدي البلد أن هذا النوع من الشبكات يقوم بسرقة إشارات البث من المصادر الرسمية، ثم يعيد نشرها على الإنترنت عبر روابط خفية.

استخدام IPTV غير القانوني يهدد الاقتصاد والمستخدمين

وأوضح عسكر الفرق بين خدمات IPTV الشرعية مثل "شاهد" و"OSN" و"BeIN"، التي تقدم المحتوى عبر اشتراك رسمي، وبين الشبكات غير الشرعية التي تبث المحتوى بأسعار زهيدة أو مجانًا.

وأكد أن هذه الممارسات تمثل خرقًا للقوانين وتكبد الشركات المالكة للمحتوى خسائر بمليارات الدولارات.

المستخدمون في خطر: بياناتهم معرضة للسرقة

وحذر عسكر من أن مستخدمي هذه المنصات المقرصنة يعرضون أنفسهم لـ اختراقات أمنية محتملة، مثل سرقة الحسابات البنكية أو البيانات الشخصية، بسبب تحميل تطبيقات غير رسمية تحتوي على برمجيات خبيثة.