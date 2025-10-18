فكري صالح: محمد صبحي مستواه يتطور..وأتمنى استعادة النتائج الجيدة للزمالك

أشاد فكري صالح، مدرب حراس مرمى الزمالك السابق، بالمستوى الفني الذي ظهر عليه محمد صبحي خلال الفترة الماضية مع القلعة البيضاء.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع كابتن محمد أبوالعلا، المذاع على قناة نادي الزمالك: "محمد صبحي مستواه يتطور من مباراة لأخرى ويقدم أداء مميز مع نادي الزمالك ولذلك شارك مع منتخب مصر في المباراة الأخيرة أمام غينيا الإستوائية".

وأضاف: "أتمنى من الجهاز الفني للزمالك أن يعالج أخطاء المباريات الماضية من أجل تحقيق نتائج جيدة واستعادة التوازن للفريق في جدول الدوري".

وأوضح: "يجب تسجيل هدف مبكر أمام ديكيداها الصومالي لإرباك حساباته وأتمنى اللعب بطريقة جماعية".