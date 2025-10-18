قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
طهران تطالب بإزالة القضية النووية الإيرانية من جدول أعمال مجلس الأمن
خسرت كتير.. عبير الشرقاوي تهاجم نقابة الممثلين لهذا السبب
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني
تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي
زاهي حواس: توت عنخ آمون سيُعرض بالكامل لأول مرة في التاريخ
مقتـ.ل شخص تدخل لفض مشاجرة مع ابنه في الباجور بالمنوفية
أكبر جزيرة في العالم تتحرك ببطء نحو الشمال.. ما السبب؟
أمال ماهر تشعل احتفالات حماة وطن بورسعيد بذكرى انتصارات اكتوبر| شاهد
فتح باب الترشح لجوائز جامعة عين شمس للمرأة 2025
السكتة الدماغية والخرف.. ماذا يحدث عند الإكثار من المشروبات الغازية؟
هل يجوز أداء ركعتي سنة الفجر بعد الانتهاء من الصلاة؟.. الأزهر يجيب
استشارية تربوية: وجود الأب في حياة الطفل ركيزة أساسية لبناء الثقة والشعور بالأمان
التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

رباب الهواري

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره جيرونا، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025/2026، على ملعب “مونتجويك” في برشلونة.

موقف الفريقين في جدول الليجا

يدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ويهدف إلى مواصلة الضغط على متصدر الدوري وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على موقعه في الصدارة التنافسية.

في المقابل، يعيش جيرونا فترة صعبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط فقط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن منطقة الخطر.

الغيابات تضرب برشلونة قبل اللقاء

يعاني برشلونة من أزمة إصابات حادة قبل المباراة، حيث سيفتقد خدمات مجموعة من أبرز لاعبيه.

ويغيب عن الفريق كل من:

  • خوان جارسيا
  • روبرت ليفاندوفسكي
  • رافينها
  • فيران توريس
  • داني أولمو

هذه الغيابات تفرض على المدرب الألماني هانز فليك إجراء تعديلات تكتيكية في التشكيل الأساسي.

عودة لاعبين مؤثرين

رغم الغيابات، تلقى الجهاز الفني أخبارًا إيجابية بعودة الثنائي الشاب:

  • لامين يامال
  • فيرمين لوبيز

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا
 

من المنتظر أن يعتمد فليك على التشكيل التالي لخوض المواجهة:

حراسة المرمى

تشيزني

خط الدفاع

جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط الدفاعي

كاسادو – فرينكي دي يونج

الوسط الهجومي

بيدري – روني باردجي – فيرمين لوبيز

خط الهجوم

ماركوس راشفورد

مباراة لتأكيد الجدية ومداواة الغيابات

يسعى برشلونة إلى تحقيق فوز يُبقيه في دائرة المنافسة على اللقب رغم الظروف الصعبة، بينما يحاول جيرونا استغلال أي ثغرة للخروج بنتيجة تشكل نقطة تحول في موسمه


 

