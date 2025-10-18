التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

يستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة مهمة أمام نظيره جيرونا، عصر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2025/2026، على ملعب “مونتجويك” في برشلونة.

موقف الفريقين في جدول الليجا

يدخل برشلونة اللقاء وهو في المركز الثاني برصيد 19 نقطة، ويهدف إلى مواصلة الضغط على متصدر الدوري وحصد النقاط الثلاث للحفاظ على موقعه في الصدارة التنافسية.

في المقابل، يعيش جيرونا فترة صعبة هذا الموسم، حيث يحتل المركز السابع عشر برصيد 6 نقاط فقط، ويأمل في الخروج بنتيجة إيجابية تساعده على الابتعاد عن منطقة الخطر.

الغيابات تضرب برشلونة قبل اللقاء

يعاني برشلونة من أزمة إصابات حادة قبل المباراة، حيث سيفتقد خدمات مجموعة من أبرز لاعبيه.

ويغيب عن الفريق كل من:

خوان جارسيا

روبرت ليفاندوفسكي

رافينها

فيران توريس

داني أولمو

هذه الغيابات تفرض على المدرب الألماني هانز فليك إجراء تعديلات تكتيكية في التشكيل الأساسي.

عودة لاعبين مؤثرين

رغم الغيابات، تلقى الجهاز الفني أخبارًا إيجابية بعودة الثنائي الشاب:

لامين يامال

فيرمين لوبيز

التشكيل المتوقع لبرشلونة أمام جيرونا



من المنتظر أن يعتمد فليك على التشكيل التالي لخوض المواجهة:

حراسة المرمى

تشيزني

خط الدفاع

جول كوندي – باو كوبارسي – إريك جارسيا – أليخاندرو بالدي

خط الوسط الدفاعي

كاسادو – فرينكي دي يونج

الوسط الهجومي

بيدري – روني باردجي – فيرمين لوبيز

خط الهجوم

ماركوس راشفورد

مباراة لتأكيد الجدية ومداواة الغيابات

يسعى برشلونة إلى تحقيق فوز يُبقيه في دائرة المنافسة على اللقب رغم الظروف الصعبة، بينما يحاول جيرونا استغلال أي ثغرة للخروج بنتيجة تشكل نقطة تحول في موسمه



