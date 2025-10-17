قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدير الكلية الفنية العسكرية:بدأنا بـ3 أقسام ووصلنا الآن لـ38 قسما علميا.. فيديو
وسائل إعلام لبنانية: أنباء عن سقوط ضحايا في هجوم بطائرة مسيرة على سيارة
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
موعد مباراة الأهلى وإيجل البوروندي في دوري أبطال إفريقيا
مودرن سبورت يواجه وادي دجلة بتشكيل هجومي في الدوري الممتاز
لو عايز تجمع أفراد أسرتك في لجنة انتخابية واحدة أو تغير مكان لجنتك.. اعرف الطريقة من الوطنية للانتخابات
دعاء يوم الجمعة للرزق وقضاء الحاجة.. لا تفوت وقت ساعة الإجابة
تصنيف الفيفا الجديد.. مصر تتقدم عالميًا.. وتراجع المغرب
بعد وقف إطلاق النار.. تجميد العقوبات ضد إسرائيل في الاتحاد الأوروبي
الكرملين: قمة بوتين وترامب قد تعقد خلال أسبوعين
الخطيب: حضور الجمعية العمومية 31 أكتوبر واجب ورسالة وفاء للأهلي
الخطيب: قائمتي الانتخابية مزيج من الخبرة والشباب لخدمة الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
عبد الفتاح تركي

 سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم .. شهدت الأسواق المصرية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا في سعر أنبوبة البوتاجاز، وذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار. 

وأثارت الزيادة تساؤلات المواطنين حول تأثيرها على باقي الخدمات والسلع الأساسية، خاصة أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري.

واقرأ أيضًا:

أنبوبة البوتاجاز

وزارة البترول والثروة المعدنية أوضحت في بيانها الرسمي أن الأسعار الجديدة تأتي ضمن مراجعة ربع سنوية لأسعار الوقود وفقًا لآليات التسعير العالمية، التي تعتمد على سعر برميل النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع مراعاة الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير المنتجات البترولية للمستهلكين دون انقطاع.

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم في مصر

وبحسب بيانات وزارة البترول، جاءت الأسعار الرسمية لأنابيب الغاز في الأسواق المصرية اليوم على النحو الآتي:

الأسطوانة المنزلية: زيادة 50 جنيهًا لتسجل سعر 225 جنيهًا.

الأسطوانة التجارية: زيادة 100 جنيه لتسجل سعر 450 جنيهًا.

أنبوبة البوتاجاز

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

غاز الصب المستخدم في الصناعات: 16.000 جنيه للطن.

وتأتي هذه الزيادة بعد أشهر من الاستقرار في أسعار أنابيب الغاز، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة تكلفة الإنتاج والنقل.

تعديل تعريفة التاكسي بعد زيادة الوقود

كما أعلنت محافظة القاهرة عن تعديل تعريفة ركوب سيارات التاكسي الأبيض لمواكبة ارتفاع أسعار البنزين والسولار. وجاءت التعريفة الجديدة على النحو الآتي:

13.5جنيه لفتح العداد وتشمل أول كيلومتر.

3 جنيهات لكل كيلومتر بعد الكيلو الأول.

30 جنيهًا لساعة الانتظار، وتزداد بواقع 14 جنيهًا لكل ساعة إضافية.

وأكدت المحافظة أن حملات رقابية ستُكثف لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

أسعار الأتوبيسات والسرفيس بعد الزيادة

أتوبيسات

كما شهدت تعريفة أتوبيسات النقل العام والسرفيس في القاهرة تعديلًا جديدًا، وجاءت الأسعار الآتية:

الأتوبيس العادي 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

الأتوبيس المكيف 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

ميني باص عادي 18 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا.

ميني باص مكيف 22 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.

محافظ الأقصر يشدد: لا مساس بسعر رغيف الخبز المدعم بعد تحرك أسعار الوقود.. ووكيل التموين يشن جولة تفتيشية مفاجئة على محطات البنزين

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وبعد قرار لجنة التسعير التلقائي، أصبحت أسعار الوقود اليوم كما يلي:

بنزين 95: ارتفع إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: ارتفع إلى 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: ارتفع إلى 17.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا للتر.

السولار: ارتفع إلى 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا للتر.

ويتابع المواطنون باهتمام تأثير هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات لضبط الأسواق ومنع المبالغة في الأسعار.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم أسعار البنزين الجديدة زيادة سعر السولار سعر البوتاجاز 2025 أسعار الوقود في مصر تعريفة التاكسي بعد الزيادة أسعار السرفيس اليوم لجنة التسعير التلقائي سعر أسطوانة الغاز المنزلي أسعار البنزين والسولار الجمعة 17 أكتوبر 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

الشهيد محمد محمود سعد

الآلاف يشيعون جثمان شهيد الشرطة فى مقابر قرية دنفيق بقنا

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

ترشيحاتنا

الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان،

الصحة: خفض الولادات القيصرية إلى 40% للمتعددة و30% للبكرية بحلول 2028

إطلاق المرحلة الرابعة من مبادرة "ازرع"

الهيئة الإنجيلية تطلق المرحلة الرابعة من مبادرة ازرع لدعم المزارعين وتشجيع زراعة القمح

جانب من التدريب

تفاصيل الدورة التدريبةTOT لـ تعريفات ومصطلحات التثقيف الصحي المجتمعي

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد