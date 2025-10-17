بعد زيادة البنزين والسولار .. سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم .. شهدت الأسواق المصرية اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025 ارتفاعًا جديدًا في سعر أنبوبة البوتاجاز، وذلك عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية عن الزيادة الجديدة في أسعار البنزين والسولار.

وأثارت الزيادة تساؤلات المواطنين حول تأثيرها على باقي الخدمات والسلع الأساسية، خاصة أسطوانات الغاز المنزلي والتجاري.

واقرأ أيضًا:

وزارة البترول والثروة المعدنية أوضحت في بيانها الرسمي أن الأسعار الجديدة تأتي ضمن مراجعة ربع سنوية لأسعار الوقود وفقًا لآليات التسعير العالمية، التي تعتمد على سعر برميل النفط عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار، مع مراعاة الحفاظ على استقرار السوق المحلي وتوفير المنتجات البترولية للمستهلكين دون انقطاع.

أسعار أنابيب البوتاجاز اليوم في مصر

وبحسب بيانات وزارة البترول، جاءت الأسعار الرسمية لأنابيب الغاز في الأسواق المصرية اليوم على النحو الآتي:

الأسطوانة المنزلية: زيادة 50 جنيهًا لتسجل سعر 225 جنيهًا.

الأسطوانة التجارية: زيادة 100 جنيه لتسجل سعر 450 جنيهًا.

غاز قمائن الطوب: 210 جنيهات لكل مليون وحدة حرارية.

غاز الصب المستخدم في الصناعات: 16.000 جنيه للطن.

وتأتي هذه الزيادة بعد أشهر من الاستقرار في أسعار أنابيب الغاز، في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميًا وزيادة تكلفة الإنتاج والنقل.

تعديل تعريفة التاكسي بعد زيادة الوقود

كما أعلنت محافظة القاهرة عن تعديل تعريفة ركوب سيارات التاكسي الأبيض لمواكبة ارتفاع أسعار البنزين والسولار. وجاءت التعريفة الجديدة على النحو الآتي:

13.5جنيه لفتح العداد وتشمل أول كيلومتر.

3 جنيهات لكل كيلومتر بعد الكيلو الأول.

30 جنيهًا لساعة الانتظار، وتزداد بواقع 14 جنيهًا لكل ساعة إضافية.

وأكدت المحافظة أن حملات رقابية ستُكثف لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم استغلال المواطنين.

أسعار الأتوبيسات والسرفيس بعد الزيادة

كما شهدت تعريفة أتوبيسات النقل العام والسرفيس في القاهرة تعديلًا جديدًا، وجاءت الأسعار الآتية:

الأتوبيس العادي 12 جنيهًا بدلًا من 10 جنيهات.

الأتوبيس المكيف 23 جنيهًا بدلًا من 20 جنيهًا.

ميني باص عادي 18 جنيهًا بدلًا من 16 جنيهًا.

ميني باص مكيف 22 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا.

أسعار البنزين والسولار الجديدة

وبعد قرار لجنة التسعير التلقائي، أصبحت أسعار الوقود اليوم كما يلي:

بنزين 95: ارتفع إلى 21 جنيهًا بدلًا من 19 جنيهًا للتر.

بنزين 92: ارتفع إلى 19.25 جنيهًا بدلًا من 17.25 جنيهًا للتر.

بنزين 80: ارتفع إلى 17.75 جنيهًا بدلًا من 15.75 جنيهًا للتر.

السولار: ارتفع إلى 17.5 جنيهًا بدلًا من 15.5 جنيهًا للتر.

ويتابع المواطنون باهتمام تأثير هذه الزيادات على أسعار السلع والخدمات خلال الأيام المقبلة، وسط دعوات لضبط الأسواق ومنع المبالغة في الأسعار.