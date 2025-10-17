قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفصائل الفلسطينية تشكر مصر وقطر وتركيا لجهودهم في وقف الحرب
السعودية .. ترامب يتوقع انضمام دول أخرى لاتفاقيات إبراهيم قريبا
إيناس الدغيدي عن معرض يسرا في الجونة: مبروك والدور على إلهام شاهين|فيديو
الخطيب: منظومة الأهلي الإعلامية والادارية نموذج في الالتزام والكفاءة
كوثر محمود: نجهز لاعتماد عدد من المؤسسات الصحية لتدريب التمريض في مصر
الخطيب: ميزانية الأهلي وصلت إلى 8.5 مليار جنيه بفضل الاستثمار والابتكار المالي
بعد تطبيق الزيادة الجديدة.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التلاعب بأسعار البنزين
الخطيب : حققنا نجاحات كبيرة .. و الأهلي غني بأبناءه المخلصين
وزير الخارجية يسلم رسالة من الرئيس السيسي لرئيس وزراء الهند.. ويؤكد أهمية تنفيذ وقف الحرب بغزة
أسعار السجائر المحلية والمستوردة اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025
الخطيب: حققنا نجاحات كبيرة.. والأهلي غني بأبنائه المخلصين
المشاط: يجب بناء هيكل جديد لتمويل التنمية يقوم على الشراكات المبتكرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

زيادة أسعار البنزين والسولار.. متابعات ميدانية بمحطات الوقود ومواقف السيارات بعد اعتماد التعريفة الجديدة

السكرتير العام خلال الجوله
السكرتير العام خلال الجوله
ايمن رياض

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمنيا اليوم تنفيذ حملات ميدانية موسعة لمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية واعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وقام اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بجولة ميدانية بعدد من محطات الوقود والمواقف بمدينة المنيا وعدد من المراكز، لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة، والتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام حركة النقل، موجهاً بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

واوضح المهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين أنه تم تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز على النحو التالي:
    •    سعر الأسطوانة المنزلية للمستهلك من داخل المستودع: 225 جنيهًا.
    •    سعر الأسطوانة المنزلية توصيل لمقر المستهلك (بنظام التوصيل للمنازل): 235 جنيهًا.
    •    سعر الأسطوانة التجارية للمستهلك من داخل المستودع: 450 جنيهًا.
    •    سعر الأسطوانة التجارية توصيل لمقر المستهلك: 470 جنيهًا.

وتهيب محافظة المنيا بجميع المواطنين والسائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، وفي حال وجود أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بزيادة التعريفة أو نقص المواد البترولية، يتم التواصل فوراً مع غرفة العمليات الرئيسية على الأرقام التالية:
📞 086-2342200 / 086-2320001
وذلك على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري.
 

المنيا محافظ المنيا التعريفة الركوب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

البترول: تثبيت أسعار البنزين والسولار بالسوق المحلية دون زيادة لمدة عام

أسطوانات البوتاجاز

رفع أسعار البنزين والسولار.. سعر أسطوانة البوتاجاز بعد الزيادة

سعر أتوبيسات النقل العام

بعد ارتفاع سعر البنزين والسولار.. زيادة أسعار تذاكر النقل العام رسميا

أسطوانات البوتاجاز

تصل لـ 100 جنيه.. سعر اسطوانة البوتاجاز التجاري بعد الزيادة المتوقعة

التعريفة الجديدة

زيادة سعر البنزين والسولار.. تعريفة السرفيس والنقل العام بالقاهرة

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 21 الآن

أنبوبة البوتجاز

بعد البنزين والسولار.. موعد زيادة سعر أنبوبة البوتاجاز

انابيب البوتاجاز

هترتفع 50 جنيه.. زيادة مرتقبة في أسطوانة البوتاجاز المنزلية

ترشيحاتنا

هالة صدقي

تفاصيل حادث تصادم سيارة هالة صدقي مع أخرى في الشيخ زايد

المتهمين

القبض على طرفي مشاجرة ببورسعيد

المتهمة

بتحريض من الزوج.. سيدة تشعل النار بمنزلها لإلصاق التهمة بعائلة زوجها

بالصور

موعد الظهور الأول لسيارة تويوتا GR الخارقة| صور

تويوتا GR
تويوتا GR
تويوتا GR

قطار سكة حديد يتوسط معرض المخرج يوسف شاهين في مهرجان الجونة

معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين
معرض يوسف شاهين

عقب تحريك أسعار المواد البترولية..تعديل تسعيرة السرفيس بالزقازيق لتكون 4.5 جنيه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

سوبارو تزيح الستار عن أحدث سيارتين STI ينتظرهما الجمهور

سوبارو
سوبارو
سوبارو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصر

محمد سعيد حميد يكتب: مِصرُ الكِنَانةِ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: العالم في حضرة أم الدنيا وقائدها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الريد فلاج.. همس العلاقة قبل أن تصرخ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: صور غزة بين الذهاب والعودة

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد