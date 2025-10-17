زيادة أسعار البنزين والسولار.. متابعات ميدانية بمحطات الوقود ومواقف السيارات بعد اعتماد التعريفة الجديدة

واصلت الأجهزة التنفيذية بالمنيا اليوم تنفيذ حملات ميدانية موسعة لمتابعة انتظام العمل بمحطات الوقود ومواقف سيارات الأجرة والسرفيس بجميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك عقب قرار تحريك أسعار المواد البترولية واعتماد التعريفة الجديدة للمواصلات، تنفيذاً لتوجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وقام اللواء محمد أنيس، السكرتير العام للمحافظة، بجولة ميدانية بعدد من محطات الوقود والمواقف بمدينة المنيا وعدد من المراكز، لمتابعة مدى الالتزام بالتسعيرة الجديدة، والتأكد من توافر المواد البترولية وانتظام حركة النقل، موجهاً بتكثيف الحملات الميدانية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين.

واوضح المهندس حلمى الزهرى وكيل وزارة التموين أنه تم تحديد أسعار أسطوانات البوتاجاز على النحو التالي:

• سعر الأسطوانة المنزلية للمستهلك من داخل المستودع: 225 جنيهًا.

• سعر الأسطوانة المنزلية توصيل لمقر المستهلك (بنظام التوصيل للمنازل): 235 جنيهًا.

• سعر الأسطوانة التجارية للمستهلك من داخل المستودع: 450 جنيهًا.

• سعر الأسطوانة التجارية توصيل لمقر المستهلك: 470 جنيهًا.

وتهيب محافظة المنيا بجميع المواطنين والسائقين الالتزام بالتعريفة الجديدة المقررة، وفي حال وجود أي شكاوى أو مخالفات تتعلق بزيادة التعريفة أو نقص المواد البترولية، يتم التواصل فوراً مع غرفة العمليات الرئيسية على الأرقام التالية:

📞 086-2342200 / 086-2320001

وذلك على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى ومتابعتها بشكل فوري.

