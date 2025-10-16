أفواج سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا

استقبلت المناطق الأثرية بمحافظة المنيا عددًا من الأفواج السياحية القادمة من ألمانيا وإنجلترا وأمريكا والبرتغال والنمسا وإيطاليا والدنمارك، وذلك ضمن رحلاتهم لزيارة المعالم التاريخية والأثرية الفريدة التي تزخر بها المحافظة.



مقاصد سياحية

وتضمنت الزيارات جولات بمناطق بني حسن وتونة الجبل وتل العمارنة، والتي تُعد من أبرز المقاصد السياحية حيث تضم محافظة المنيا ثلث آثار مصر.



وأكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد انتعاشة سياحية متنامية بفضل ما توليه الدولة من اهتمام كبير بقطاع السياحة والآثار، مشيراً إلى أن المنيا تزخر بمواقع أثرية متميزة تجعلها واحدة من أهم المقاصد السياحية في صعيد مصر.

وأضاف المحافظ أن الجهود مستمرة لتطوير ورفع كفاءة المناطق الأثرية وتحسين الخدمات السياحية لاستقبال المزيد من الزائرين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والثقافية التي تتمتع بها المحافظة.