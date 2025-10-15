محافظ المنيا يعلن إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السادسة

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، إطلاق جائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها السادسة لعام 2026، تحت شعار “ إبداعك هو بصمتك في العالم… دعنا نكتشفه معًا" ، والتي ينظمها المجلس الأعلى للثقافة برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، قرينة رئيس الجمهورية، في إطار دعم الدولة للمواهب الشابة وتشجيع الإبداع الفني والأدبي لدى الأطفال والنشء.

وأشار المحافظ إلى أن الجائزة تهدف إلى اكتشاف المواهب الصغيرة وتحفيز الطاقات الإبداعية لدى الأطفال، بما يسهم في تحقيق الريادة الثقافية لمصر، حيث تتيح فرص التقدم لفئات عمرية مختلفة وتشمل مجالات متعددة مثل الأدب، والفنون، والإبداع، والابتكار.

وأكد كدواني حرص المحافظة على التعاون الكامل مع الجهات الثقافية والتعليمية لتوفير الدعم اللازم للمشاركين، وضمان مشاركتهم الفاعلة في التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن الجائزة تُعد إنجازًا وطنيًا يجسد التزام الدولة المصرية برعاية الأطفال وتشجيعهم على الإبداع والابتكار، ويعكس إيمان القيادة السياسية بدور الإبداع في بناء الإنسان المصري وتعزيز الهوية الوطنية.

وأضاف المحافظ أن المنيا تزخر بالمواهب المتميزة وستظل حاضنةً لمبدعيها في مختلف المجالات، داعيًا أولياء الأمور والمعلمين إلى تشجيع أبنائهم على المشاركة في المسابقة، مؤكدًا أن الأطفال الفائزين سيحظون بجوائز قيّمة وتكريم خاص ورعاية شاملة من المجلس الأعلى للثقافة، على أن تُعلن النتائج خلال احتفال رسمي يُقام على مستوى الجمهورية بحضور نخبة من رموز الثقافة والإبداع في مصر.

ووفقًا للمجلس الأعلى للثقافة، فقد تم فتح باب التسجيل في الجائزة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2025، ويستمر حتى 31 ديسمبر 2025 عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة:

🔗 https://www.ckp.eg/AboutPrize/Index