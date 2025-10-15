محافظ المنيا: لجنة عاجلة للتفتيش على محطة تعبئة البوتاجاز لمتابعة الأوزان

في استجابة فورية لما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وما ورد من شكاوى بعض المواطنين بقرية الجندية بمركز

بني مزار حول نقص أوزان أسطوانات البوتاجاز المنزلية، وجّه اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، وكيل وزارة التموين بتشكيل لجنة عاجلة للانتقال الميداني وتنفيذ حملة تفتيش مفاجئة على محطة تعبئة البوتاجاز بقرية شوشة التابعة لمركز سمالوط، لبحث حقيقة الشكاوى واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي مخالفات تُرصد.

وأوضح تقرير مديرية التموين أن الحملة، برئاسة المهندس حلمى الزهرى وكيل الوزارة، قامت بالتفتيش على أعمال المحطة والتأكد من أوزان 20 أسطوانة بوتاجاز مملوءة، حيث أسفرت النتائج عن مطابقتها مع المعدلات المسموح بها طبقًا للكتب الدورية والتي تُحدد أن وزن الأسطوانة المعبأة يتراوح بين 30 و30.500 كجم للأسطوانة المنزلية.

وأشار التقرير إلى أن الفروق المحدودة في الأوزان تعود إلى اختلاف أوزان الحديد للأسطوانات باختلاف المصانع المنتجة، إلى جانب تفاوت كثافة الغاز بين فصول السنة، مؤكدًا أنه لم تُرصد أي مخالفات أو حالات تلاعب في عمليات التعبئة.

وأكد محافظ المنيا أنه لا تهاون في متابعة الخدمات التموينية بجميع مراكز المحافظة، مشددًا على تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة لضمان الالتزام بالأوزان والمعايير المحددة قانونًا، وحماية حقوق المواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة التعامل مع الشكاوى، والتحرك السريع والشفاف في مثل هذه القضايا وهو ما يعكس حرص الأجهزة التنفيذية على التواصل المباشر مع المواطنين، والاستجابة الفورية لأي ملاحظات أو بلاغات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز الثقة المتبادلة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتقديم خدمات ذات جودة وكفاءة عالية.

