محافظ المنيا يتابع تطوير ورفع كفاءة مقر الوحدة المحلية والمدخل الشمالي للمدينة

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال التطوير والتجديد الجارية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، للاطمئنان على نسب التنفيذ وآخر مستجدات الأعمال، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتفقد المحافظ – يرافقه إكرام محمود، رئيس مركز بني مزار – أعمال تجميل وتطوير مبنى الوحدة المحلية، والتي شملت رفع كفاءة المقرات الإدارية وصيانة المرافق الداخلية، ودهان واجهات المبنى والنوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء، إلى جانب تطوير الأرصفة ودهان البردورات المحيطة بالمبنى من الداخل والخارج.

وأكد اللواء كدواني ضرورة تكثيف المتابعة والإشراف الميداني على أعمال التنفيذ، والالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المحددة، مع مراعاة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشدداً على أن المحافظة لا تكتفي بوضع الخطط بل تتابع تنفيذها على أرض الواقع، حيث أن الأداء القوي يبدأ من الداخل، من بيئة العمل وكفاءة مكان تقديم الخدمة.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام المستمر بصيانة المباني الحكومية ونظافتها والحفاظ على مظهرها العام، حيث تسهم بيئة العمل المنضبطة في تحسين جودة الخدمة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مشيراً إلى أن الوحدات المحلية ليست مجرد مبانٍ إدارية، بل هي واجهة الدولة أمام المواطن، ويجب أن تعكس الجدية والانضباط في العمل.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المدخل الشمالي لمدينة بني مزار، والذي تبلغ مساحته 270 مترًا مربعًا، ويشمل أعمال الرصف، وتركيب أعمدة الإنارة، والواجهات الرخامية، ودهان الأرصفة، وتركيب بلاط الإنترلوك، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لإضفاء مظهر حضاري وجمالي على المدينة، وخلق بيئة صحية ونظيفة تليق بأبناء المركز وزائريه.