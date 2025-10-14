قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقب: وقف الحرب لا يعني السلام.. والتحدي يبدأ بعد غزة
فاصل خرساني.. النقل تبدأ عزل حارة الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري
الأغذية العالمي: 170 ألف طن من الغذاء جاهزة لدخول قطاع غزة
انطلاق الفصل التشريعي الثاني للشيوخ السبت.. وهذه إجراءات انتخاب رئيس جديد للمجلس
الإغاثة الطبية بغزة: جهود مكثفة لتوفير الاحتياجات الأساسية وانتشال جثامين الشهداء
9 طرق لسداد فاتورة كهرباء شهر أكتوبر 2025
الخارجية الفرنسية: باريس تقدر دور مصر الكبير في وقف إطلاق النار بغزة
تنسيقية شباب الأحزاب: قمة شرم الشيخ للسلام لحظة تاريخيّة تعكس مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية
رئيس وزراء بريطانيا: نثمن جهود الرئيسين السيسي وترامب لوقف الحرب في غزة
السكة الحديد: تشغيل عدد من الرحلات المخصوصة من وإلى مدينة طنطا يوم الجمعة المقبل
فيضانات مدمرة في المكسيك تودي بحياة 64 شخصًا وتغرق عشرات المدن بالعاصفة المدارية "رايموند"
محافظات

محافظ المنيا يتابع تطوير ورفع كفاءة مقر الوحدة المحلية والمدخل الشمالي للمدينة

محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تابع اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال التطوير والتجديد الجارية بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني مزار، للاطمئنان على نسب التنفيذ وآخر مستجدات الأعمال، وذلك في إطار تنفيذ خطة المحافظة لتطوير الجهاز الإداري ورفع كفاءة الأداء، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وتفقد المحافظ – يرافقه إكرام محمود، رئيس مركز بني مزار – أعمال تجميل وتطوير مبنى الوحدة المحلية، والتي شملت رفع كفاءة المقرات الإدارية وصيانة المرافق الداخلية، ودهان واجهات المبنى والنوافذ، ورفع كفاءة الإنارة وأعمال الكهرباء، إلى جانب تطوير الأرصفة ودهان البردورات المحيطة بالمبنى من الداخل والخارج.

وأكد اللواء كدواني ضرورة تكثيف المتابعة والإشراف الميداني على أعمال التنفيذ، والالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير الجودة المحددة، مع مراعاة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، مشدداً على أن المحافظة لا تكتفي بوضع الخطط بل تتابع تنفيذها على أرض الواقع، حيث أن الأداء القوي يبدأ من الداخل، من بيئة العمل وكفاءة مكان تقديم الخدمة.

ووجه المحافظ بضرورة الاهتمام المستمر بصيانة المباني الحكومية ونظافتها والحفاظ على مظهرها العام، حيث تسهم بيئة العمل المنضبطة في تحسين جودة الخدمة وسرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، مشيراً إلى أن الوحدات المحلية ليست مجرد مبانٍ إدارية، بل هي واجهة الدولة أمام المواطن، ويجب أن تعكس الجدية والانضباط في العمل.

وتفقد المحافظ أعمال تطوير وتجميل المدخل الشمالي لمدينة بني مزار، والذي تبلغ مساحته 270 مترًا مربعًا، ويشمل أعمال الرصف، وتركيب أعمدة الإنارة، والواجهات الرخامية، ودهان الأرصفة، وتركيب بلاط الإنترلوك، وذلك ضمن خطة الوحدة المحلية لإضفاء مظهر حضاري وجمالي على المدينة، وخلق بيئة صحية ونظيفة تليق بأبناء المركز وزائريه.

المنيا محافظ المنيا بنى مزار مدخل المدنية

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه زيادة.. الذهب يقفز إلى مستويات غير مسبوقة وعيار 21 مفاجأة

سد النهضة

إثيوبيا تعلن استعدادها لمفاوضات جادة حول سد النهضة مع مصر والسودان

ضياء رشوان

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس إدارة هيئة الاستعلامات

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

شهداء فلسطينين

حماس تعلن إستشهاد عدد من أهالي القطاع بنيران الاحتلال

الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 14-10-2025

احمد ياسر

شبانة يطالب بمنع ظهور أحمد ياسر في الإعلام.. لهذا السبب

امام عاشور

شبانة: توروب منزعج بسبب غياب إمام عاشور.. وهناك 5 لاعبين مهددون بالرحيل في يناير

الاردن

الأردن يدين اقتحامات المسجد الأقصى ويشدد على رفض الانتهاكات المستمرة

الرئيس القبرصي

الرئيس القبرصي يبحث قضية بلاده مع ترامب على هامش قمة شرم الشيخ للسلام

ستارمر

ستارمر: بريطانيا على استعداد لتقديم دعم فني وإنساني ومالي لإعادة إعمار غزة

مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة مصر 11 لمحاكاة إنقاذ ركاب سفينة

فستان لافت.. ليلى علوي تخطف الأنظار رفقة أصدقائها

شبكة أمامية عملاقة.. مرسيدس تشوق محبيها لسيارة كوبيه جديدة

محافظ الشرقية يُتابع حركة البيع والشراء بسوق اليوم الواحد بمركز كفر صقر

قلعة حربية جديدة بتل الخروبة

سيناء تكشف أسرارها من جديد.. اكتشاف قلعة عسكرية بتل الخروبة يعيد كتابة تاريخ مصر القديمة

حقيبة زوجة محمد صلاح

شنطة بـ5 ملايين جنيه.. حقيقة زوجة محمد صلاح تثير الجدل

ترامب وماكرون

مصافحة أم مصارعة؟ .. سلام غريب بين ترامب وماكرون في شرم الشيخ

جانب من الاجتماع

الضرائب: التحول الرقمي قلب منظومة الفحص الضريبي ويقلل النزاعات مع الممولين

