محافظ المنيا: خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بجميع المراكز

أجرى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا ، جولة ميدانية بمركز بني مزار، تابع خلالها الأعمال الإنشائية الجارية بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للمشروعات التنموية والخدمية بمختلف مراكز المحافظة، بهدف تسريع وتيرة العمل ورفع معدلات الإنجاز دعمًا للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد المحافظ أن المحافظة تنفذ خطة متكاملة لتطوير ورفع كفاءة المراكز التكنولوجية بجميع المراكز والمدن، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، وتسريع دورة تقديمها، بما يحقق رضا المواطنين ويرفع كفاءة الأداء الحكومي.

وخلال الجولة، تفقد المحافظ مكونات المشروع، موجهاً بتوسعة ساحة الانتظار الخارجية لتقليل الكثافة داخل المركز واستيعاب أكبر عدد من المواطنين أثناء تلقيهم الخدمات، مع توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين تعزز كفاءة الأداء وتضمن تقديم خدمات أفضل للمواطنين. وشدد المحافظ على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنهاء الأعمال وفق أعلى معايير الجودة.

مشروعات خدمية

وأشار كدواني إلى أن المتابعة اليومية للمشروعات تهدف إلى الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروعات الخدمية وتقديم الخدمات للمواطنين في أسرع وقت ممكن، مؤكداً أن العمل يجري بخطى ثابتة في مختلف القطاعات تماشياً مع رؤية مصر 2030 لبناء الجمهورية الجديدة.

من جانبها، أوضحت المهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضارية، أن المركز التكنولوجي الجديد ببني مزار مقام على مساحة 165 متراً مربعاً، ويتكون من مبنى رئيسي يضم دوراً أرضياً ودورين علويين، بتكلفة إجمالية تبلغ 14 مليون جنيه، ويشمل 11 شباكاً لتلقي الطلبات، ومكاتب للمدير والشئون القانونية والخزينة، بالإضافة إلى قاعة استقبال للمواطنين، مع تخصيص شباك ورامب خاص بذوي الهمم، وذلك في إطار خطة متكاملة لتحسين بيئة العمل وتيسير الحصول على الخدمات الحكومية.

رافق المحافظ خلال الجولة إكرام محمود، رئيس مركز بني مزار، المهندسة هدير ربيع، المشرف العام على وحدة التنمية الحضارية، والمهندس رامي حسني، مدير الوحدة.