ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

صحة المنيا: 95 ألف متردد وإجراء 951 عملية جراحية خلال سبتمبر

ايمن رياض

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الصحة حول جهود القطاع الصحي بالمحافظة والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا اهتمام الدولة المتواصل بقطاع الصحة، وحرص القيادة السياسية على دعم المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأوضح التقرير، الصادر عن مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، أن الفترة شهدت تضاعف الجهود في أقسام العمليات الجراحية، والاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية بمختلف المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بلغ 951 عملية متنوعة بين صغرى ومتوسطة وكبرى وذات مهارة، بما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية والتمريضية، كما استقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ 27,239 حالة خلال الشهر، فيما تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية والتخصصية بالمستشفيات 95 ألف مريض بمختلف التخصصات.

كما شهدت العيادات التخصصية فى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين نحو 100 ألف مريض بمختلف التخصصات.

وجاءت عيادات الأطفال في الصدارة بعدد 28,800 متردد، تلتها عيادات الرمد بـ 16,345 مترددًا، ثم الجلدية بـ 14,643 مترددًا بين مستشفيي الجلدية الغربية والبحرية، والباطنة بـ 12,313 مترددًا. كما قدمت المستشفيات خدمات متميزة في عدد من التخصصات الدقيقة، من بينها النساء والتوليد (1,686 مترددًا)، والأنف والأذن والحنجرة (4,772 مترددًا)، والحميات (4,763 حالة)، وتنظيم الأسرة (3,825 مترددًا)، إلى جانب صرف اللبن المدعم لـ 565 حالة بمستشفى مصر الحرة.

المنيا محافظ المنيا الكشف الطبي

طارق مصطفي

أحمد ياسر: طارق مصطفي كان يتقاضى أموالا من اللاعبين في البنك الأهلي

أرشيفية

تفاصيل صادمة حول استهداف الصحفي صالح الجعفراوي ومحاولة طمس صوته بعد استشهاده

صالح الجعفراوي

الجعفراوي قبل استشهاده: أنا الآن في الجنة مع رفاقي الذين سبقوني

دواجن وبيض

مفاجأة في أسعار الدواجن الآن في الأسواق

ابراهيم عادل

مقدرش أجاوب.. أول رد من إبراهيم عادل بشأن مفاوضات الأهلي

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس بأسيوط

سقوط تروسيكل يحمل تلاميذ مدارس في مصرف بأسيوط.. صور

الصحفي صالح الجعفراوي

كان فرحان بانتهاء الحرب.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة صالح الجعفراوي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

صورة أرشيفية

نظرة شاملة على اتفاقية السلام في شرم الشيخ.. من الخاسر والفائز بها؟.. سمير راغب يوضح

ترامب

باحثة تكشف مفاجأة: لا يوجد ضمانات من الجانب الإسرائيلي والضامن الوحيد هو ترامب

غزة

إعلام عبري: الصليب الأحمر بدأ تسلم الدفعة الثانية من المحتجزين بقطاع غزة

بالصور

انطلاق الحملة القومية لمكافحة القوارض بالشرقية

هيونداي تطلق سيارة سوناتا.. هجينة ورخيصة الثمن

أندر سيارة فيراري نسخة V12.. سعرها مليون دولار

طريقة ذكية لفتح أبواب تسلا حال تعطلها أو نفاد البطارية

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مصر القلب النابض

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: قولنا في نشأة التفكير الفلسفي.!

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: سلام على الورق وعداء في الميدان ..كيف يرانا اليهود حقاً ؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: غصن مكسور

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

