صحة المنيا: 95 ألف متردد وإجراء 951 عملية جراحية خلال سبتمبر

استعرض اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية الصحة حول جهود القطاع الصحي بالمحافظة والخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين خلال شهر سبتمبر الماضي، مؤكدًا اهتمام الدولة المتواصل بقطاع الصحة، وحرص القيادة السياسية على دعم المنظومة الصحية وتطوير المستشفيات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطنين.

وأوضح التقرير، الصادر عن مديرية الصحة برئاسة الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة، والدكتورة مروة إسماعيل، وكيل المديرية، أن الفترة شهدت تضاعف الجهود في أقسام العمليات الجراحية، والاستقبال والطوارئ، والعيادات الخارجية بمختلف المستشفيات التابعة للمديرية.

وأشار التقرير إلى أن إجمالي العمليات الجراحية التي تم إجراؤها بلغ 951 عملية متنوعة بين صغرى ومتوسطة وكبرى وذات مهارة، بما يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية والتمريضية، كما استقبلت أقسام الاستقبال والطوارئ 27,239 حالة خلال الشهر، فيما تجاوز عدد المترددين على العيادات الخارجية والتخصصية بالمستشفيات 95 ألف مريض بمختلف التخصصات.

كما شهدت العيادات التخصصية فى المستشفيات التابعة لمديرية الصحة إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث بلغ إجمالي عدد المترددين نحو 100 ألف مريض بمختلف التخصصات.

وجاءت عيادات الأطفال في الصدارة بعدد 28,800 متردد، تلتها عيادات الرمد بـ 16,345 مترددًا، ثم الجلدية بـ 14,643 مترددًا بين مستشفيي الجلدية الغربية والبحرية، والباطنة بـ 12,313 مترددًا. كما قدمت المستشفيات خدمات متميزة في عدد من التخصصات الدقيقة، من بينها النساء والتوليد (1,686 مترددًا)، والأنف والأذن والحنجرة (4,772 مترددًا)، والحميات (4,763 حالة)، وتنظيم الأسرة (3,825 مترددًا)، إلى جانب صرف اللبن المدعم لـ 565 حالة بمستشفى مصر الحرة.