حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للحرارة نهارا باردا في آخر الليل
رئيس هيئة الرعاية الصحية يتابع استعدادات التأمين الطبي لقمة شرم الشيخ
رؤساء دول أكدوا حضورهم قمة شرم الشيخ غدا.. رئاسة الجمهورية تكشف التفاصيل
ستاد القاهرة يتزين لإستقبال مباراة مصر وغينيا بيساو في ختام تصفيات المونديال..شاهد
من تأشيرة H-1B إلى عرش وادي السيليكون.. هُنُود غيروا مستقبل التكنولوجيا
استخراج بطاقة شخصية خلال ساعات.. الأوراق والأسعار
سنتأهل بأي ثمن.. أول تعليق من نجم غانا قبل الجولة الحاسمة في تصفيات المونديال
مصر تعلن قائمة القادة المشاركين في قمة شرم الشيخ للسلام غدًا
29 مرة خلال عام.. إثيوبيا تتعرض لهزتين أرضيتين اليوم
أحمد حسن يكشف عن أسماء الجهاز المعاون للدنماركي توروب..تفاصيل
وزير الأوقاف: إعادة انتخاب مصر رئيسا لمجلس منظمة العمل العربية يعكس مكانتها
ستاد القاهرة يتزين استعدادًا لفرحة الصعود لكأس العالم| صور خاصة
محافظات

صحة المنيا: فحص 279 ألف تلميذ بالمدارس ضد البلهارسيا

صحة المنيا: فحص أكثر من 279 ألف تلميذ بالمدارس ضد البلهارسيا
صحة المنيا: فحص أكثر من 279 ألف تلميذ بالمدارس ضد البلهارسيا
أ ش أ

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا تنفيذ حملة للقضاء على مرض البلهارسيا لطلاب المدارس بالمحافظة للعام الدراسي الحالي، لفحص الطلاب في 1963 مدرسة بمدن وقرى المحافظة، تضم 279 ألفا و633 تلميذا وتلميذة من التعليم الإبتدائي والإعدادي ، من الصف الأول والرابع الإبتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.


وقالت مدير الأمراض المتوطنة بصحة المنيا الدكتورة راندا محمد خيري ، في تصريح اليوم الأحد ، إن أعمال الفحص شملت 9 إدارات صحية بالمحافظة تحت اشراف وكيل وزارة الصحة الدكتور محمود عمر ، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم. 


وأوضحت مديرة علاج البلهارسيا والطفيليات الدكتورة أسماء دياب أن الحملة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية للقضاء على مرض البلهارسيا ، والوصول إلى مصر خالية من هذا المرض.

مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا حملة للقضاء على مرض البلهارسيا لطلاب المدارس فحص الطلاب مدير الأمراض المتوطنة بصحة المنيا الدكتورة راندا محمد خيري

بدء تنفيذ إجراءات إعادة المعلمين المحالين للمعاش للعمل وصرف رواتبهم كاملة

تراجع أسعار الذهب في مصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم أمام مجمع كليات جامعة دمنهور

قبل شرم الشيخ بـ 50 كيلو.. تفاصيل مصرع 3 دبلوماسيين قطريين في حادث سيارة

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007..تفاصيل

تعيين نجل أحمد شوبير باتحاد الكرة ضمن الجهاز الفني لمنتخب 2007.. تفاصيل

مفاجأة| قائمة الخطيب لم تنجح بالتزكية في انتخابات الأهلي

تجاوز الـ 48 جنيها.. ارتفاع مفاجئ في أسعار الدولار اليوم الاحد

بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 100 عضو في مجلس الشيوخ | عاجل

الاتحاد الصربي لكرة القدم يعلن غياب 5 لاعبين عن مباراة أندورا بتصفيات المونديال

700 لاعب يشاركون في بطولة الجمهورية للشطرنج بالمركز الأولمبي بالمعادي

محمد المنياوي يحقق ذهبية وزن 59 كجم ببطولة العالم لرفع الأثقال البارالمبي

جهاز البيئة بالشرقية ينظم 1269 نشاطا توعويا بخطورة حرق المخلفات الزراعية

زراعة الشرقية
المشروع القومي بكفر الشيخ يحصد ميدالية جديدة في بطولة إبراهيم مصطفى الدولية للمصارعة

البطل
وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

دفعة جديدةمن الكليات العسكرية
قارئ فنجان تنبأ بزواجي .. إيناس الدغيدي تكشف كواليس زواجها لأول مرة

عصافير الجنة.. وفـ.ــاة 3 أطفال في حوض الاستحمام بالمنوفية

الناس متغاظة ليه.. أول رد من إيناس الدغيدي بعد زواجها

وزير الدفاع يشهد تخرج دفعات جديدة من الكليات العسكرية

نجاة عبد الرحمن تكتب: مصر.. هندسة السلام من قلب النار

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: القلوب البيضاء .. صفاء الوجدان وسر السلام

كريمة أبو العينين تكتب: الكاباروت

نادية صبرة تكتب: العودة

منال الشرقاوي تكتب: «يلا بابا!» فيلم يصالح الماضي

