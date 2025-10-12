صحة المنيا: فحص 279 ألف تلميذ بالمدارس ضد البلهارسيا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة المنيا تنفيذ حملة للقضاء على مرض البلهارسيا لطلاب المدارس بالمحافظة للعام الدراسي الحالي، لفحص الطلاب في 1963 مدرسة بمدن وقرى المحافظة، تضم 279 ألفا و633 تلميذا وتلميذة من التعليم الإبتدائي والإعدادي ، من الصف الأول والرابع الإبتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي.



وقالت مدير الأمراض المتوطنة بصحة المنيا الدكتورة راندا محمد خيري ، في تصريح اليوم الأحد ، إن أعمال الفحص شملت 9 إدارات صحية بالمحافظة تحت اشراف وكيل وزارة الصحة الدكتور محمود عمر ، وبالتعاون مع مديرية التربية والتعليم.



وأوضحت مديرة علاج البلهارسيا والطفيليات الدكتورة أسماء دياب أن الحملة تأتي في إطار الجهود الوطنية الرامية للقضاء على مرض البلهارسيا ، والوصول إلى مصر خالية من هذا المرض.