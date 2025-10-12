محافظ المنيا يتفقد محطة مياه دير البرشا ويتابع نسب التنفيذ

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال تنفيذ محطة مياه قرية دير البرشا بمركز ملوي، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار متابعة المحافظ الدورية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على مراحل التنفيذ وأعمال الإنشاء والتجهيز بالمحطة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، وبأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية، لتدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن وتلبي احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية.

وأكد المحافظ أن مشروع محطة مياه دير البرشا يُعد مطلبًا جماهيريًا لأهالي القرية والمناطق المجاورة، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

واوضح مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن المحطة تُنفذ بطاقة تصميمية تصل إلى 100 لتر/ثانية، مؤكدين أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، مع المتابعة المستمرة لحل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير مشروعات البنية التحتية بقرى ومراكز المحافظة، واستجابةً لمطالب المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.