بشأن سد النهضة.. عمرو أديب يطالب بالضغط على إثيوبيا للوصول لاتفاق ملزم
الإخلاء بقانون الإيجار القديم.. تمديد مهلة الـ7 سنوات بشرط
نائب الرئيس الفلسطيني يلتقي توني بلير ويناقش سبل ضمان نجاح خطة ترامب
رئيس الوزراء يستعرض مشروع تحويل نظام التأشيرات السياحية الورقية إلى (QR Code)
رئيس الوزراء يتابع مشروع إنشاء مبنى 4 بمطار القاهرة الدولي
خبير بالشئون الإسرائيلية: إنتهاء حرب غزة يدل على أهمية الدور الإقليمي لمصر
الاحتـ.ـلال يجمع الأسرى الفلسطينيين في سجني عوفر والنقب للإفراج عنهم
مشروعات مستقبلية بين الإفتاء وأكاديمية البحث العلمي لإعلاء منظومة القيم والأخلاق
لوقف الحرب على غزة.. قائمة أسماء الدول المشاركة في قمة شرم الشيخ غدا
شاهد.. أنغام تخطف قلوب متابعيها في أحدث ظهور
بعد تعيينه في الشيوخ.. ابن الدكتور أحمد عمر هاشم: أتوجه بالشكر للرئيس السيسي
فيريرا يرفض خوض وديات بسبب الغيابات والإصابات
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

محافظ المنيا يتفقد محطة مياه دير البرشا ويتابع نسب التنفيذ

محافظ المنيا خلال الجوله
محافظ المنيا خلال الجوله
ايمن رياض

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أعمال تنفيذ محطة مياه قرية دير البرشا بمركز ملوي، لمتابعة سير العمل ومعدلات التنفيذ التي تنفذها الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك في إطار متابعة المحافظ الدورية للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها على أرض المحافظة.

وخلال الجولة، اطلع المحافظ على مراحل التنفيذ وأعمال الإنشاء والتجهيز بالمحطة، موجهاً بسرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، وبأعلى معايير الجودة الفنية والهندسية، لتدخل الخدمة في أقرب وقت ممكن وتلبي احتياجات المواطنين من مياه الشرب النقية.

وأكد المحافظ أن مشروع محطة مياه دير البرشا يُعد مطلبًا جماهيريًا لأهالي القرية والمناطق المجاورة، ويأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وحرص الدولة على تحسين مستوى الخدمات الأساسية، وخاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

واوضح مسؤولو الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي أن المحطة تُنفذ بطاقة تصميمية تصل إلى 100 لتر/ثانية، مؤكدين أن العمل يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة، مع المتابعة المستمرة لحل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أن تنفيذ المشروع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير مشروعات البنية التحتية بقرى ومراكز المحافظة، واستجابةً لمطالب المواطنين، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المستدامة.

