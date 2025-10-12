محافظ المنيا يتفقد أعمال إنشاء السوق الحضري الجديد للماشية بملوي على مساحة 5 أفدنة

تفقد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، موقع إنشاء السوق الحضري الجديد للماشية بالطريق الصحراوي الشرقي بمركز ملوي، وذلك عقب موافقة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة على تخصيص مساحة 5 أفدنة لإقامة السوق، في إطار خطة المحافظة لنقل السوق القديم خارج الكتل السكنية، استجابةً لمطالب أهالي مدينة ملوي، وحفاظًا على المظهر الحضاري للمدينة، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة لتداول الماشية.

وأوضح المحافظ أن السوق بموقعه الجديد يأتي تماشيًا مع جهود الدولة لتطوير ونقل الأسواق العشوائية خارج المدن، للقضاء على المشكلات المرورية، وإنشاء أسواق حضارية جديدة تراعي اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب إعادة توزيع الأنشطة الخدمية بما يتناسب مع المخططات العمرانية الجديدة، وفقًا لرؤية مصر 2030.

السوق الحضري

وخلال جولته، تفقد المحافظ ومرافقوه أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالموقع، واستمع إلى شرح تفصيلي من أحمد خلف، رئيس مركز ملوي، حول آخر مستجدات التنفيذ، موجهاً بضرورة مراعاة اشتراطات الحماية المدنية، وتخصيص أماكن لانتظار السيارات، وتوفير خدمات متكاملة للمترددين على السوق، الذي يُعد بديلاً حضاريًا للسوق القديم بمدينة ملوي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المحلية وخلق فرص عمل جديدة، ودعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.

كما وجه اللواء كدواني بتكثيف الأعمال لزيادة نسب التنفيذ، والانتهاء من توصيل المرافق الأساسية وفقًا للمواصفات الفنية ومعايير الجودة، تمهيدًا لافتتاح المشروع في أقرب وقت ممكن، حتى يلمس المواطنون ما يتحقق من إنجازات على أرض الواقع، مؤكدًا أهمية التعاون والتنسيق بين كافة الجهات والقطاعات التنفيذية في تنفيذ المشروع الذي يُعد نقلة نوعية في تنظيم حركة البيع والشراء بمركز ملوي.