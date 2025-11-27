تموين القليوبية يحرر 7مخالفات في حملة على الأنشطة التجارية والمخابز بكفر شكر

نفذت إدارة تموين كفر شكر حملة رقابية مفاجئة أمس الأربعاء 26 نوفمبر 2025، استهدفت الأنشطة التجارية والمخابز السياحية والأفرنجية والبدالين التموينيين بنطاق الإدارة، وذلك في إطار توجيهات وزارة التموين ومحافظة القليوبية وتعليمات الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، بتشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 مخالفات تموينية، بينها 6 محاضر جنح شملت مخبزًا سياحيًا ومخبزًا أفرنجيًا وعددًا من المحلات التجارية المختلفة. كما تم تحرير مخالفة تموينية لبدال تمويني بسبب الغلق في مواعيد العمل الرسمية دون الحصول على تصريح مسبق.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين حفاظًا على صحة المواطنين ومنع أي محاولات لاستغلال منظومة الدعم أو تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتدعو مديرية التموين بالقليوبية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء على الخط الساخن 16528 أو من خلال موقع الشكاوى WWW.shakwa.eg، لضمان فحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة في أسرع وقت.