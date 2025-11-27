تموين القليوبية يضبط 10 مخالفات في حملة مفاجئة على مخابز الخانكة..صور

نفذت إدارة تموين مركز ومدينة الخانكة حملة رقابية مفاجئة ، ضمن توجيهات وزارة التموين ومحافظة القليوبية بتشديد الرقابة على المخابز والأسواق لضمان جودة الخبز المقدم للمواطنين. واستهدفت الحملة المرور على المخابز بنطاق دائرة الإدارة للتأكد من الالتزام بالقرارات والقوانين المنظمة للإنتاج.

وأسفرت أعمال الحملة عن ضبط 10 مخالفات تموينية متنوعة، تضمنت إنتاج خبز ناقص الوزن، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وعدم نظافة أدوات العجن، إضافة إلى غلق بعض المخابز خلال مواعيد العمل الرسمية دون إذن مسبق.

وأكد الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالقليوبية، استمرار تكثيف الحملات التموينية والرقابية على الأسواق والمخابز، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد كل من يحاول الإضرار بصحة المواطنين أو استغلال منظومة الدعم، حفاظًا على المال العام وضمان وصول الخبز المدعوم بجودة مناسبة.

وذكرت المديرية أنه يمكن التواصل مع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة: الخط الساخن 16528 — موقع الشكاوى WWW.shakwa.eg