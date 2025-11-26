قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

إضافة المواليد على بطاقات التموين قبل نهاية 2025: الشروط والخطوات
عبد الفتاح تركي

إضافة المواليد على بطاقات التموين قبل نهاية 2025 .. كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن الشروط والأوراق المطلوبة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات التموينية قبل نهاية عام 2025، في خطوة تهدف إلى تسهيل حصول الأسر على الدعم الغذائي والخدمات التموينية الأساسية.

هذا الإعلان يجيء ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحديث قاعدة بيانات البطاقات التموينية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، مع الالتزام بالضوابط المنظمة التي تضمن العدالة بين الأسر.

واقرأ أيضًا:

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين

شروط إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

أوضحت الوزارة أن إضافة المواليد الجدد تخضع لعدة شروط رئيسية، وهي:

  • ألا يقل عمر الأبناء عن 4 سنوات عند الإضافة.
  • أن يكون الدخل الشهري للأسرة أقل من 3 آلاف جنيه، بينما الحد الأدنى للمعاش الشهري للأسرة 2500 جنيه.
  • ألا يتجاوز عدد الأفراد على البطاقة التموينية 4 أفراد، ويمكن إضافة فرد آخر بشرط أن تكون الأسرة من الأولى بالرعاية.
  • يجب أن تكون البطاقة التموينية الأصلية تحتوي على 3 أفراد على الأقل قبل الإضافة.

الأوراق المطلوبة لإضافة المواليد

تشمل الأوراق المطلوبة ما يلي:

  • صورة بطاقة التموين الأصلية.
  • صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
  • مستند يثبت حالة استشهاد الوالد عند الحاجة.
  • تقديم رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة.
  • صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأبناء المراد إضافتهم.
  • صور بطاقات الرقم القومي أو شهادات الميلاد للأفراد المسجلين مسبقًا على البطاقة.
  • صورة كارت الخدمات المتكاملة أو كارت معاش التضامن الاجتماعي أو كارت معاش تكافل وكرامة إن وجد.
خطوات إضافة المواليد علي بطاقة التموين

خطوات إضافة المواليد على بطاقة التموين عبر منصة مصر الرقمية

لإضافة المواليد بشكل إلكتروني يمكن اتباع الخطوات الآتية:

  • الدخول إلى منصة مصر الرقمية عبر الرابط الرسمي.
  • اختيار خدمات التموين، ثم الضغط على أيقونة «إضافة أفراد أسرتي غير المقيدين في بطاقة التموين».
  • كتابة الاسم الأول للأم بشكل صحيح كما في بطاقة الرقم القومي.
  • إدخال اسم المولود رباعي مع الرقم القومي الموجود في شهادة الميلاد.
  • تحديد صلة القرابة بين المولود ورب الأسرة واختيار «ضم الأبناء».
  • الضغط على أيقونة «إضافة» لإتمام العملية.

ملاحظات مهمة قبل إضافة المواليد

تنصح الوزارة الأسر بالتأكد من صحة البيانات المدخلة ومطابقة الأسماء للأوراق الرسمية، والتأكد من تسجيل رقم الهاتف باسم رب الأسرة لتجنب أي مشاكل أثناء التفعيل.

كما يُنصح بالاحتفاظ بنسخة من البيانات بعد إدخالها لمراجعتها عند الحاجة.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

أهمية تحديث بيانات البطاقات التموينية

يساهم تحديث بيانات البطاقات التموينية وإضافة المواليد في ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، ومنع التلاعب في قاعدة البيانات، كما يسهل على وزارة التموين التخطيط لتوزيع السلع التموينية بشكل أفضل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

إن إضافة المواليد على بطاقات التموين قبل نهاية 2025 عملية سهلة ومنظمة إذا تم الالتزام بالشروط والأوراق المطلوبة، واستخدام المنصة الرقمية الرسمية. هذا الإجراء يعزز كفاءة منظومة الدعم الحكومي ويضمن حصول الأسر على احتياجاتها التموينية بطريقة عادلة ومنظمة.

