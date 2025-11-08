قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

أسرع طريقة لإضافة المواليد على بطاقات التموين 2025

إضافة المواليد على بطاقات التموين
إضافة المواليد على بطاقات التموين
محمد غالي

 إضافة المواليد على بطاقات التموين 2025، تشهد اهتماما واسعا بين المواطنين، في ظل سعي وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى تحديث قاعدة بيانات المستفيدين وضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل منظم وعادل. 

إضافة المواليد على بطاقات التموين

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وزيادة الدعم المقدم للأسر الأكثر احتياجا، من خلال استمارة تحديث البيانات التي تم إطلاقها في محافظة بورسعيد خلال سبتمبر الماضي لمدة ثلاثة أشهر كمرحلة تجريبية.

وأوضحت وزارة التموين أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو ضبط منظومة الدعم التمويني وتحقيق العدالة في توزيعه، عبر مراجعة دقيقة للبيانات وإتاحة الفرصة للأسر الأولى بالرعاية لإضافة المواليد غير المقيدين على البطاقات التموينية.

إضافة المواليد على بطاقات التموين

المستندات المطلوبة لإضافة المواليد على بطاقات التموين

حددت الوزارة عددا من المستندات الأساسية التي يجب تقديمها عند الرغبة في إضافة المواليد إلى البطاقة التموينية، وتشمل ما يلي:

صورة من بطاقة التموين الأصلية الخاصة بالأسرة.
صورة بطاقة الرقم القومي لرب الأسرة.
رقم هاتف محمول مسجل باسم رب الأسرة لدى إحدى شركات الاتصالات.
صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادات الميلاد لجميع الأفراد المقيدين بالفعل على البطاقة.
في حال استشهاد الوالد، يجب تقديم مستند رسمي يثبت ذلك.
صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد الخاصة بالأبناء المراد إضافتهم.
صورة من كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة  إن وجد ، أو كارت معاش التضامن الاجتماعي، أو كارت معاش  تكافل وكرامة .

وأكدت الوزارة ضرورة أن تكون المستندات حديثة وواضحة لضمان قبول الطلب وسرعة مراجعته من الجهات المختصة دون تأخير.

الفئات المستحقة لإضافة المواليد 2025


أعلن وزير التموين أن عملية إضافة المواليد تقتصر على فئات محددة لضمان وصول الدعم للفئات الأولى بالرعاية، وتشمل:

مستفيدي معاش  تكافل وكرامة .
حاملي كارت الخدمات المتكاملة لذوي الإعاقة.
أبناء الشهداء وزوجاتهم.
أبناء الأسر البديلة.
الأسر التي لديها أبناء غير مضافين بشرط ألا تقل أعمارهم عن 4 أعوام.
الأسر المقيدة على بطاقة تموين يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد، بحيث يمكن زيادتهم بحد أقصى إلى 4 أفراد فقط.

خطوات إضافة المواليد إلكترونيا عبر بوابة مصر الرقمية


حرصا على تيسير الإجراءات، أتاحت وزارة التموين إمكانية ملء استمارة تحديث البيانات إلكترونيا عبر منصة مصر الرقمية  http://digital.gov.eg  من خلال الخطوات التالية:

1. الدخول إلى المنصة واختيار  تصفح الخدمات .
2. اختيار  التموين  من قائمة الخدمات المتاحة.
3. تحديد خدمة  استمارة تحديث بيانات المواطن .
4. قراءة الشروط والأحكام والموافقة عليها.
5. الضغط على  بدء الخدمة  واستكمال البيانات المطلوبة بدقة.

كما يمكن للمواطنين التواصل مع مركز خدمة العملاء عبر الرقم 15999 لتقديم الشكاوى أو الاستفسارات المتعلقة بإجراءات التسجيل والتحديث.

شروط وضوابط إضافة المواليد


وضعت الوزارة مجموعة من القواعد الأساسية التي تحكم عملية الإضافة، من أبرزها:

أن تكون البطاقة التموينية مكونة من 3 أفراد فقط، ويسمح بإضافة فرد رابع للأسر الأولى بالرعاية.
الحد الأقصى لعدد أفراد البطاقة بعد الإضافة هو 4 أفراد  زوج، زوجة، واثنان من الأبناء .

متابعة الطلب بعد التقديم


بعد استكمال الخطوات الإلكترونية، يمكن لمقدم الطلب متابعة حالته عبر حسابه الشخصي على بوابة مصر الرقمية من خلال اختيار خدمة  متابعة الطلبات ، حيث يتمكن المستخدم من معرفة ما إذا تمت الموافقة على الطلب أو لا يزال قيد المراجعة في مكاتب التموين المختصة.

وشددت وزارة التموين على ضرورة التعامل فقط مع المنصات الرسمية، محذرة من الصفحات أو المواقع غير المعتمدة التي تدعي تقديم خدمات تموينية أو تسجيل المواليد. كما أكدت أهمية إدخال البيانات بدقة واستخدام رقم هاتف مسجل باسم رب الأسرة، لتجنب رفض أو تعليق الطلب أثناء مراجعة البيانات.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة الدعم وضمان استدامتها، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار الأمن الغذائي للأسر المصرية المستحقة.

