تموين الأقصر: ضبط تلاعب في أرصدة محطة وقود بالقرنة ومخالفات لمخابز وأسواق

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر حملة رقابية مكبرة بناحية مركز القرنة، تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وتكليفات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، وتوجيهات المهندس عبد الرازق الصافي وكيل مديرية التموين بالأقصر، بتكثيف الرقابة على المخابز البلدية والأسواق ومحطات الوقود لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وضبط المخالفين.

قاد الحملة المهندس جبريل بكري مدير عام التجارة الداخلية، وشارك فيها المفتشون عبد العظيم النوبي، محمد عثمان، ورفاعي أحمد، حيث أسفرت جهودهم عن ضبط عدد من المخالفات التموينية المتنوعة.

في قطاع المخابز البلدية، تم تحرير محاضر لعدد من المخابز بسبب إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعددها (٢)، وإنتاج خبز ناقص الوزن (١)، بالإضافة إلى مخالفة لعدم توافر ميزان حساس داخل أحد المخابز.

وفي قطاع الأسواق ومحطات الوقود، تم ضبط صاحب محطة تموين سيارات لتلاعبه في الأرصدة البترولية، حيث تبين قيامه بتجميع وتصريف كميات من المواد البترولية دون إثباتها في سجل ٢١ بترول، بلغت الكميات المضبوطة نحو (٢٦٠٠ لتر سولار) و(٢٤٠٠ لتر بنزين ٨٠)، فضلًا عن عدم انتظام القيد بالسجل المخصص للمحطة.

وأكدت مديرية التموين بالأقصر استمرار حملاتها المفاجئة على جميع الأنشطة التموينية لضمان توافر السلع للمواطنين بالجودة والسعر المناسب، وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بالدعم أو الإضرار بحقوق المستهلكين.