محافظ الأقصر يفتتح مسجد الشهداء بنجع غنيم ويؤدي صلاة الجمعة

أدى المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، شعائر صلاة الجمعة بمسجد الشهداء بنجع غنيم بمنشأة العماري بمدينة الأقصر، وذلك عقب افتتاحه اليوم، حيث يُعد المسجد منشأً جديدًا بالجهود الذاتية وأحد المساجد الأهلية التي تم إنشاؤها لخدمة أهالي المنطقة.

جاء ذلك بحضور اللواء دكتور هشام الشيمي السكرتير العام المساعد للمحافظة ،واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر ، وعددا من الشعبيين والتنفيذيين وأهالى النجع.



كما حضر فضيلة الشيخ علي صديق وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر ، وفضيلة الشيخ عبد الرحيم محمد مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، الذي ألقى خطبة الجمعة تحت عنوان "خطورة إدمان السوشيال ميديا"، متناولًا أثر الاستخدام المفرط لمواقع التواصل الاجتماعي على الفرد والمجتمع، وضرورة توجيه الطاقات إلى ما ينفع الدين والوطن.

وأعرب محافظ الأقصر عن سعادته بافتتاح المسجد الجديد الذي جاء ثمرة لتكاتف وجهود أهالي المنطقة، مؤكدًا حرص المحافظة على دعم كل المبادرات الأهلية التي تسهم في خدمة المجتمع ونشر القيم الدينية والأخلاقية.

رافق محافظ الاقصر خلال أداء صلاة الجمعة كلا من اللواء أ.ح. مهندس احمد رمضان المدير التنفيذي لشركه مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، والدكتور محمد شعبان مدير فرع هيئة الرعاية الصحية ، والدكتور أحمد أبو العطا وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة ، والمهندس عبد الرازق الصافي وكيل وزاره التموين والتجاره الداخليه والدكتور محمد عبد الوهاب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالأقصر ، والدكتور طارق لطفي مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر.