خالد الغندور يعتذر لـ عبد الله السعيد بعد مباراة الزمالك وبيراميدز
أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر.. عيار 21 يتصدر
شنطة ذهب.. قرار عاجل بشأن سرقة حقيبة مجوهرات من مسنة بالعجوزة
آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر في مصر.. وعيار 21 يتخطى الـ5300 جنيه
وزير الدفاع الإسرائيلي: إذا تمكنا من تدمير أنفاق غزة فلن تبقى حماس في القطاع
مصادر أمنية إسرائيلية: الاستخبارات رصدت نقل أسلحة وتدريبات ميدانية جديدة لحزب الله
توجيهات من وزير دفاع الاحتلال بتدمير الأنفاق في غزة
محطة قطارات بشتيل.. صرح ضخم لخدمة أهالي الصعيد وتخفيف الضغط عن رمسيس| إنفوجراف
أبرز مباريات اليوم الجمعة 7-11-2025 والقنوات الناقلة
الهند.. شلل كبير يضرب مطار أنديرا غاندي الدولي
موضوع خطبة الجمعة .. الأوقاف تحددها بعنوان إدمان الأطفال وسائل التواصل الاجتماعي
موعد ومكان جنازة والد محمد رمضان
محافظات

الأقصر.. 9800 تحليل لعينات مياه الشرب خلال أكتوبر

مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر
مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر
شمس يونس

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ، انه في إطار حرص الشركة على ضمان جودة المياه المقدمة للمواطنين ومطابقتها للمعايير القياسية، أجرت معامل الشركة خلال شهر أكتوبر سلسلة من التحاليل الدقيقة لعينات المياه بمختلف محطات التنقية وشبكات التوزيع، وذلك تحت إشراف اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبمتابعة من قطاعات المعامل والجودة.

وأظهرت نتائج التحاليل أن إجمالي عينات طرود المحطات ومرحل التنقية داخل المحطات بلغ 9271 عينة، جاءت جميعها مطابقة تمامًا للمواصفات القياسية والصحية التي تحددها الجهات الرقابية المختصة، بما يعكس كفاءة التشغيل ودقة أعمال المراقبة المستمرة داخل محطات التنقية.

كما بينت النتائج أن عدد عينات الشبكات التي تم سحبها من مختلف مناطق المحافظة بلغ 530 عينة، وقد أثبتت جميعها مطابقتها الكاملة للمواصفات القياسية لمياه الشرب، مما يؤكد سلامة الشبكات واستقرار جودة المياه حتى وصولها إلى المواطنين في المدن والقرى التابعة للأقصر.

وأكد اللواء أحمد رمضان أن الشركة تولي ملف جودة المياه اهتمامًا خاصًا باعتباره من أهم أولويات العمل اليومي، مشيرًا إلى أن معامل الشركة تعمل على مدار الساعة وفق منظومة رقابية دقيقة تبدأ من مراحل التنقية وحتى ضخ المياه عبر الشبكات.

وأضاف أن الشركة قامت مؤخرًا بتزويد معاملها بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة المعتمدة دوليًا، وذلك بهدف رفع كفاءة منظومة التحاليل وضمان تحقيق أعلى مستويات الدقة والموثوقية في النتائج، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة تطوير شاملة تشمل رفع كفاءة الكوادر الفنية وتحديث أساليب العمل المخبري.

كما وجه رئيس الشركة الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع المعامل والجودة على جهودهم المستمرة و العمل على تحديث أساليب العمل المخبري، والتزامهم بتطبيق معايير السلامة والجودة في مختلف مواقع العمل،  مؤكدًا أن النتائج الإيجابية الأخيرة تعكس حرص الشركة الدائم على تقديم مياه نقية وآمنة لكل مواطن داخل محافظة الأقصر.

