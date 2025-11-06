حصاد 333 فدان ذرة شامية ضمن مشروع ترشيد المياه بالأقصر

أعلنت مديرية الزراعة بالأقصر، برئاسة المهندس محمد فؤاد حسن، وكيل وزارة الزراعة، عن انتهاء أعمال حصاد محصول الذرة الشامية خلال شهر أكتوبر الماضي، بإجمالي مساحة بلغت 333 فدان ضمن مشروع ترشيد استخدام المياه في الأنشطة الزراعية.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر.

وأوضح وكيل الوزارة أن الإدارة العامة للإرشاد الزراعي واصلت المرور الميداني على الحقول الإرشادية ومحاصيل الذرة الرفيعة والقصب الغرس، لمتابعة تنفيذ التوصيات الفنية ومراقبة مدى التزام المزارعين بالتعليمات الخاصة بترشيد المياه، مشيرًا إلى أن الإدارة انتهت من تقدير العينات الإرشادية لمحصول الذرة الشامية بالتعاون مع المنطقة الإحصائية بالأقصر، حيث بلغت متوسط الإنتاجية 24 أردبًا للفدان.

كما أكد المهندس محمد فؤاد حسن أن المديرية مستمرة في توزيع تقاوي المحاصيل الشتوية بمنافذ الإدارة العامة للإرشاد الزراعي على مستوى المحافظة، تنفيذًا لخطة الوزارة لتوفير التقاوي عالية الجودة وضمان توافرها للمزارعين في التوقيت المناسب.

وأضاف أن المديرية نفذت 4 ندوات إرشادية عن محصول القمح بالتعاون مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية - قسم بحوث القمح، ضمن الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح في الأقصر، كما نُفذت 3 ندوات توعوية لتطوير وتطهير المساقي بالتعاون مع إدارة الأراضي والمياه لحث المزارعين على ترشيد استخدام المياه في الري.

وأشار إلى مشاركة المديرية في مؤتمر مبادرة “ازرع” بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تمهيدًا لبدء زراعة القمح للموسم الزراعي 2024 / 2025، والذي يستهدف زراعة 350 فدانًا بالمحافظة، مؤكدًا أن الجهود مستمرة لدعم المزارعين وتحسين إنتاجية المحاصيل الاستراتيجية.