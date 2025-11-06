قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السوبر المصري...موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة
ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار "تينو" في الفلبين إلى 140 قتيلا و126 مفقودا
قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شرقي مدينة خان يونس
ترامب عن فوز ممداني برئاسة بلدية نيويورك: عليه أن يحترم واشنطن وإلا فلن تكون لديه فرصة للنجاح
في حالة انهيار.. هدير عبد الرازق داخل "سجن النسا" عقابا على خدش الحياء
اليوم.. أول لقاء تشاوري لأولياء الأمور بالمدارس لمناقشة مشاكل الطلاب في الدراسة
أبرز مباريات اليوم الخميس 6-11-2015 والقنوات الناقلة
روسيا تعلن إسقاط 75 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل
إنفجارات قوية تهز أرجاء مقاطعة خيرسون باوكرانيا
السوبر المصري.. التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز
شربت ناسيا في أيام الأيام البيض فماذا أفعل؟.. أمين الفتوى يوضح التصرف الشرعي
استرداد 2 فدان من أملاك الدولة بالأقصر والتحفظ على 3 حناطير مخالفة

استرداد 2 فدان من أملاك الدولة بالأقصر والتحفظ على 3 حناطير مخالفة ورفع إشغالات بالمدينة
شمس يونس

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر جهودها المكثفة في التصدي للتعديات على أراضي الدولة ومظاهر العشوائية داخل المدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والإزالة الفورية لأي مخالفات في إطار الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر حملة موسعة لإزالة واسترداد حالات بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2 فدان و12 قيراط، بطريق منشأة العماري الرئيسي بجوار كوبري المطار، حيث تبين بالمعاينة أن الأرض زراعية وتم التعدي عليها بالبناء، ليتم تنفيذ الإزالة الكاملة والاسترداد بمعرفة حي المطار وبحضور الأجهزة المعنية، تنفيذًا لخطة الدولة لاسترداد أراضيها وضبط ملف التقنين.

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، والعميد دكتور أحمد عبادي مأمور قسم شرطة الأقصر، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، والمهندس كرم ناجي من المكتب الفني ومسؤول نزع الملكية بالمحافظة، ومحمد كمال مسؤول أملاك الدولة، ومحمد عبد اللاهي مسؤول التقنين، وعصام عبد الراضي نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية، والأمين وائل محمد رئيس قسم الإزالات بقسم الشرطة.

وفي إطار تكليفات محافظ الأقصر بضرورة تنظيم حركة عربات الحنطور داخل المدينة ومنع السير العشوائي لها حفاظًا على المظهر الحضاري، نفذ مجلس المدينة حملة تمشيطية استهدفت شوارع المحطة وميدان مرحبا ومحيط متحف التحنيط، أسفرت عن التحفظ على ثلاث عربات حنطور مخالفة، بينها عربتان بشروط ترخيص غير مستوفاة وحفاضات متهالكة للخيول، وعربة ثالثة للسير العشوائي ومخالفة قانون المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما واصل مجلس مدينة الأقصر تنفيذ حملاته اليومية لرفع الإشغالات، استجابة لتوجيهات المحافظ بضرورة إزالة كافة المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية لتيسير الحركة والخدمات للمواطنين.


وشملت الحملة مناطق حي جنوب ووسط وشرق الأقصر، واستهدفت شارع مدرسة الصنايع ومحيط سوق خضار شرق السكة الحديد وشارع المدينة المنورة، وأسفرت عن ضبط عربة جر يدوية و4 موازين وتحرير 4 محاضر إشغال طريق.

شارك في الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأحمد محمد توفيق، وأحمد حمدان أعضاء المتابعة الميدانية، ضمن جهود مجلس مدينة الأقصر المستمرة لاستعادة الانضباط وتحسين المظهر العام للمدينة السياحية.

الاقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

انبعاث شمسي

خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

حالة الطقس

أمطار وانخفاض بالحرارة.. تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس

المهندس حسن البيلي

بسبب 5 آلاف جنيه.. علقة موت لمحصل كهرباء في التجمع |خاص

عمر مرموش

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات اليوم

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

رسميًا.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا في مصر

عبوة الزيت الجديدة

سعر عبوة الزيت الجديدة على بطاقة التموين 2025 وموعد طرحها

