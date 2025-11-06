استرداد 2 فدان من أملاك الدولة بالأقصر والتحفظ على 3 حناطير مخالفة

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر جهودها المكثفة في التصدي للتعديات على أراضي الدولة ومظاهر العشوائية داخل المدينة، تنفيذًا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عماره محافظ الأقصر، وبالتنسيق مع اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، بضرورة استمرار المتابعة الميدانية والإزالة الفورية لأي مخالفات في إطار الموجة الـ27 لإزالة التعديات.

قاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر حملة موسعة لإزالة واسترداد حالات بناء مخالف على أراضي أملاك الدولة بمساحة 2 فدان و12 قيراط، بطريق منشأة العماري الرئيسي بجوار كوبري المطار، حيث تبين بالمعاينة أن الأرض زراعية وتم التعدي عليها بالبناء، ليتم تنفيذ الإزالة الكاملة والاسترداد بمعرفة حي المطار وبحضور الأجهزة المعنية، تنفيذًا لخطة الدولة لاسترداد أراضيها وضبط ملف التقنين.

شارك في الحملة حاتم جابر سكرتير مجلس مدينة الأقصر، والعميد دكتور أحمد عبادي مأمور قسم شرطة الأقصر، ويوسف محمد علي رئيس حي المطار، والمهندس كرم ناجي من المكتب الفني ومسؤول نزع الملكية بالمحافظة، ومحمد كمال مسؤول أملاك الدولة، ومحمد عبد اللاهي مسؤول التقنين، وعصام عبد الراضي نائب مدير إدارة المتابعة الميدانية، والأمين وائل محمد رئيس قسم الإزالات بقسم الشرطة.

وفي إطار تكليفات محافظ الأقصر بضرورة تنظيم حركة عربات الحنطور داخل المدينة ومنع السير العشوائي لها حفاظًا على المظهر الحضاري، نفذ مجلس المدينة حملة تمشيطية استهدفت شوارع المحطة وميدان مرحبا ومحيط متحف التحنيط، أسفرت عن التحفظ على ثلاث عربات حنطور مخالفة، بينها عربتان بشروط ترخيص غير مستوفاة وحفاضات متهالكة للخيول، وعربة ثالثة للسير العشوائي ومخالفة قانون المرور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما واصل مجلس مدينة الأقصر تنفيذ حملاته اليومية لرفع الإشغالات، استجابة لتوجيهات المحافظ بضرورة إزالة كافة المظاهر العشوائية والتشوهات البصرية لتيسير الحركة والخدمات للمواطنين.



وشملت الحملة مناطق حي جنوب ووسط وشرق الأقصر، واستهدفت شارع مدرسة الصنايع ومحيط سوق خضار شرق السكة الحديد وشارع المدينة المنورة، وأسفرت عن ضبط عربة جر يدوية و4 موازين وتحرير 4 محاضر إشغال طريق.

شارك في الحملة أحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، وأحمد محمد توفيق، وأحمد حمدان أعضاء المتابعة الميدانية، ضمن جهود مجلس مدينة الأقصر المستمرة لاستعادة الانضباط وتحسين المظهر العام للمدينة السياحية.