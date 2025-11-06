قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد بيومي: الزمالك الأكثر احتياجا للتتويج ببطولة السوبر
مو والسير .. محمد صلاح يحاور البروفيسور مجدي يعقوب
ترامب يُشترط اتّصال “ممداني” به ليُقرّ فوزه في نيويورك
مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟
خلال ساعات.. تحذير من عاصفة جيومغناطيسية قوية تضرب الأرض
ليلة السوبر المصري.. حازم إمام يختار الفريقين الأفضل في البطولة
الاتحاد الأوروبي يشدد قيود تأشيرات الدخول للروس وسط انقسام بين الدول الأعضاء
هيئة الدواء: ضبط 27 قضية لجرائم الإنترنت الخاصة بتداول الأدوية خلال شهر
كيفية علاج الحسد إذا أصابك.. حصّن نفسك بأدعية مأثورة عن النبي
الحكومة تعتمد قرارات اللجنة الهندسية الوزارية بشأن إسناد الأعمال بعدد من المشروعات
العراق يواصل استعداداته الأمنية لإجراء الانتخابات التشريعية بعد أيام.. غازي فيصل يوضح
ضللنا الاحتلال.. القسام تنشر فيديو يكشف حقيقة انتشال جثث الأسرى الإسرائيليين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

عمر مرموش
عمر مرموش
رباب الهواري

شهدت مواجهة مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشاركة النجم المصري عمر مرموش في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى بفوز السيتي بنتيجة 4-1.


 

مرموش يشارك بديلاً لهالاند في الدقائق الأخيرة

دخل عمر مرموش أرضية الملعب في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بديلاً للنجم النرويجي إيرلينج هالاند، في خطوة فاجأت بعض جماهير الفريق السماوي التي كانت تأمل في رؤية اللاعب المصري لوقت أطول خلال المباراة، خاصة مع حسم النتيجة مبكراً لصالح فريق بيب جوارديولا.

ردود أفعال غاضبة من جماهير مانشستر سيتي على “إكس”

بعد اللقاء، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، بردود أفعال متباينة من جماهير مانشستر سيتي حول مشاركة مرموش المحدودة.

وكتب أحد المشجعين: “مرموش يجب أن يغادر في يناير، فهو لا يحصل على دقائق لعب كافية، وجوارديولا لا يعتمد عليه”، فيما قال آخر: “لماذا نمنحه فقط عشر دقائق كل أسبوع؟ هذا غير منطقي!”.

مطالبات بخروج اللاعب في الميركاتو الشتوي

عدد من الجماهير أشار إلى أن مرموش بحاجة إلى الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إذا استمر الوضع الحالي، مؤكدين أن اللاعب المصري يمتلك إمكانيات تؤهله للمشاركة بشكل أساسي في نادٍ آخر يمنحه فرصة أكبر لإبراز قدراته.

وغرّد أحدهم قائلاً: “مرموش يحتاج إلى دقائق أكثر ليحافظ على لياقته ومستواه، وإلا سيخسر جاهزيته للمباريات القادمة”، بينما أضاف آخر: “الصفقات الجديدة مثل مرموش وشرقي لا تحصل على فرص، وهذا غير مقبول في فريق كبير مثل مانشستر سيتي”.

بهذه المشاركة القصيرة، يبقى مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي محط تساؤل، وسط دعوات جماهيرية تطالبه بالبحث عن تحدٍ جديد يضمن له المشاركة المنتظمة ويحافظ على جاهزيته قبل استحقاقات المنتخب المصري المقبلة.


 

عمر مرموش مانشيستر سيتى اخبار الرياضة منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنك المركزي المصري

للحاجزين بسكن لكل المصريين.. البنك المركزي: استمرار مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣ و ٨%

رئيس الوزراء

الحكومة تصدر 9 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

بدءًا من اليوم.. قرار جديد من الحكومة بشأن الإيجار القديم

بدءًا من اليوم.. تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن الإيجار القديم

المتهم

شك في سلوكها.. إحالة أوراق طالب أنهى حياة زوجته في الصباحية للمفتي

الذهب

هبوط مفاجئ في سعر الذهب.. تفاصيل

قطع آثارية

370 قطعة أثرية وكسر في الصوامع الحديدية.. مفتش آثار يفضح المتهمين بسرقة متحف الحضارة.. خاص

عوض تاج الدين

اللي يصاب بالبرد يجلس في البيت.. عوض تاج الدين يوجه رسالة للطلاب

الذهب

عيار 21 مفاجأة.. تطورات سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 نوفمبر

ترشيحاتنا

الشخصيات الاعتمادية

لا يتخذ قراراته.. أستاذ بالأزهر: الشخصيات الاعتمادية الأكثر شيوعًا في المجتمع

د. محمد المهدي

طبيب نفسي أزهري: الوعي الأسري يصنع شخصية واثقة لا خائفة

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي

سفير مصر بالاتحاد الإفريقي: مشاركة الأزهر بقضايا القارة تعزز حضور المؤسسات الدينية المصرية

بالصور

إكس بينج الصينية تتحدى تسلا بروبوتات بشرية.. شاهد

روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج
روبوت إكس بينج

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟
ماذا يحدث لجسمك عند وضع البقدونس على طعامك؟

الهشاشة.. مرض صامت يضعف العظام دون إنذار

هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!
هشاشة العظام .. المرض الصامت الذي يضعف العظام دون إنذار!

سعر ميتسوبيشي لانسر بومة 2004 بسوق المستعمل

ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر
ميتسوبيشي لانسر

فيديو

مسلم

مسلم يوضح حقيقة رجوعه لطليقته ويكشف سبب الانفصال‎

المتهم

الداخلية تضبط المتهمين بقطع يد شاب في الدقهلية| فيديو

امال ماهر

بعد أنباء زواجها.. آمال ماهر تطرح أحدث أغنياتها "خذلني"

بوستر اغنية "اتغيرتي ومشيتي"

عمر كمال يطرح أولى أغاني ألبومه الجديد "اتغيرتي ومشيتي".. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فيلم الساقية… حين يخاطب التاريخ أبناءه بأدوات عصرهم

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: نفاق الذات

جلد الذات ..

أحمد عبد القوى يكتب : أساتذة في جلد الذات

محمد سفيان براح سفير الجزائر بالقاهرة

سفير الجزائر يكتب: روح نوفمبر... من ملحمة التحرير إلى معركة البناء

المزيد