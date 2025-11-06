مشاركة قصيرة وغضب.. ماذا قالت جماهير مانشستر سيتي عن عمر مرموش؟

شهدت مواجهة مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا، مشاركة النجم المصري عمر مرموش في الدقائق الأخيرة من اللقاء، الذي انتهى بفوز السيتي بنتيجة 4-1.





مرموش يشارك بديلاً لهالاند في الدقائق الأخيرة

دخل عمر مرموش أرضية الملعب في الدقيقة 86 من عمر اللقاء، بديلاً للنجم النرويجي إيرلينج هالاند، في خطوة فاجأت بعض جماهير الفريق السماوي التي كانت تأمل في رؤية اللاعب المصري لوقت أطول خلال المباراة، خاصة مع حسم النتيجة مبكراً لصالح فريق بيب جوارديولا.

ردود أفعال غاضبة من جماهير مانشستر سيتي على “إكس”

بعد اللقاء، اشتعلت منصات التواصل الاجتماعي، وخاصة موقع “إكس” (تويتر سابقاً)، بردود أفعال متباينة من جماهير مانشستر سيتي حول مشاركة مرموش المحدودة.

وكتب أحد المشجعين: “مرموش يجب أن يغادر في يناير، فهو لا يحصل على دقائق لعب كافية، وجوارديولا لا يعتمد عليه”، فيما قال آخر: “لماذا نمنحه فقط عشر دقائق كل أسبوع؟ هذا غير منطقي!”.

مطالبات بخروج اللاعب في الميركاتو الشتوي

عدد من الجماهير أشار إلى أن مرموش بحاجة إلى الرحيل في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة إذا استمر الوضع الحالي، مؤكدين أن اللاعب المصري يمتلك إمكانيات تؤهله للمشاركة بشكل أساسي في نادٍ آخر يمنحه فرصة أكبر لإبراز قدراته.

وغرّد أحدهم قائلاً: “مرموش يحتاج إلى دقائق أكثر ليحافظ على لياقته ومستواه، وإلا سيخسر جاهزيته للمباريات القادمة”، بينما أضاف آخر: “الصفقات الجديدة مثل مرموش وشرقي لا تحصل على فرص، وهذا غير مقبول في فريق كبير مثل مانشستر سيتي”.

بهذه المشاركة القصيرة، يبقى مستقبل عمر مرموش مع مانشستر سيتي محط تساؤل، وسط دعوات جماهيرية تطالبه بالبحث عن تحدٍ جديد يضمن له المشاركة المنتظمة ويحافظ على جاهزيته قبل استحقاقات المنتخب المصري المقبلة.



