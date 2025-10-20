دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يختتم استعداداته لمواجهة فياريال بمشاركة عمر مرموش

اختتم فريق مانشستر سيتي تدريباته استعدادًا لمواجهة فياريال الإسباني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بحصة تدريبية قوية شهدت مشاركة جميع العناصر الأساسية، بما فيهم الدولي المصري عمر مرموش.

24 لاعبًا في قائمة السيتي

وحسب موقع "سيتي ريبورت" شارك 24 لاعبًا في التدريبات الجماعية الختامية، بينهم أربعة حراس مرمى، وهو ما قد يعني استبعاد أحدهم من القائمة النهائية للمباراة، المقررة مساء الثلاثاء المقبل.

وكان مانشستر سيتي قد استهل مشواره الأوروبي بفوز ثمين على نابولي في الجولة الأولى، بفضل هدفي إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع موناكو 2-2، حيث سجل هالاند هدفين، بينما أدرك إريك داير التعادل لموناكو من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

وعلى مستوى كافة البطولات، لم يتعرض مانشستر سيتي لأي خسارة منذ نهاية أغسطس الماضي، محققًا سلسلة من 8 مباريات متتالية دون هزيمة، تضمنت انتصارات بارزة على فرق كبرى مثل مانشستر يونايتد وبرينتفورد.