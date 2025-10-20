قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هدنة حذرة بعد 24 ساعة من التصعيد العسكري في قطاع غزة
بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.. مئات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى
مصرع شخص وإصابة 7 في انقلاب سيارة من أعلى كوبري بالبحيرة| صور
استئناف دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
إصابة 11 شخصا بالشرقية واندلاع حريق في عقار بالقليوبية.. حوادث اليوم بالمحافظات |تفاصيل
الأوقاف تعقد 27 ندوة حول حرمة التعدي والتخريب ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك»
الرئيس السيسي يبحث مع جاي ميونج إنشاء جامعة كورية في مصر
المركز الفلسطيني للدفاع عن حقوق الأسرى يرصد مدى سوء الاحتلال معهم
مقتل طالب بمفك في المدرسة .. تفاصيل جريمة ضربت الدقهلية
كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala
وزير الخارجية: مصر ملتزمة بدعم جهود تعزيز أمن واستقرار الصومال
خالد صلاح رئيسا للجنة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ضمن هيكل تطوير الإعلام المصري
دوري الأبطال.. مانشستر سيتي يختتم استعداداته لمواجهة فياريال بمشاركة عمر مرموش

منتصر الرفاعي

اختتم فريق مانشستر سيتي تدريباته استعدادًا لمواجهة فياريال الإسباني، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026،  بحصة تدريبية قوية شهدت مشاركة جميع العناصر الأساسية، بما فيهم الدولي المصري عمر مرموش.

24 لاعبًا في قائمة السيتي

وحسب موقع "سيتي ريبورت" شارك 24 لاعبًا في التدريبات الجماعية الختامية، بينهم أربعة حراس مرمى، وهو ما قد يعني استبعاد أحدهم من القائمة النهائية للمباراة، المقررة مساء الثلاثاء المقبل.

 

وكان مانشستر سيتي قد استهل مشواره الأوروبي بفوز ثمين على نابولي في الجولة الأولى، بفضل هدفي إيرلينج هالاند وجيريمي دوكو، قبل أن يتعادل في الجولة الثانية مع موناكو 2-2، حيث سجل هالاند هدفين، بينما أدرك إريك داير التعادل لموناكو من ركلة جزاء في الدقائق الأخيرة.

 

وعلى مستوى كافة البطولات، لم يتعرض مانشستر سيتي لأي خسارة منذ نهاية أغسطس الماضي، محققًا سلسلة من 8 مباريات متتالية دون هزيمة، تضمنت انتصارات بارزة على فرق كبرى مثل مانشستر يونايتد وبرينتفورد.

الطب الشرعي ينفي وجود علاقة غير سوية بين الطفلين في واقعة الصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية

700 جنيه نزولا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد أعلى قمة

« زي ما قتلت اتخلص من الجثة » .. مفاجآت صادمة لقاتل زميله أمام النيابة بالإسماعيلية

جروب لعلاج الإدمان ونصاب محترف| مفاجأة جديدة في تحقيقات صغير الإسماعيلية

سقطت بالبحر.. طائرة إماراتية تتعرض لحادث في مطار هونج كونج

بعد هبوط الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

وزارة العمل: 100 فرصة عمل جديدة برواتب تصل إلى 9 آلاف جنيه

سعر الدولار اليوم الإثنين 20-10-2025 في مصر

هالة صدقي: علاقتي بـ يسرا بدأت من خلال أنف وثلاث عيون

إلهام شاهين في ندوة يسرا: احنا أصدقاء زي ما كنا في دانتيلا بجد

يسرا: فتحت 60 شنطة عشان ألاقي فستان الإرهاب والكباب لمعرضي في الجونة

برندات عالمية.. أسعار فساتين الفنانات تتصدر اهتمام الجمهور في مهرجان الجونة

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنظم عددا من الأنشطة والفعاليات المميزة

وضع ملصقات بالتعريفة الجديدة على سيارات الأجرة بالشرقية

بصحبة كيت بلانشيت.. ليلى علوي بإطلالة أنيقة في حفل عشاء مهرجان الجونة

تحليل DNA للمتهم بقتل زميله بالصاروخ الكهربائي في الإسماعيلية

كيم كارداشيان تثير الجدل بإطلالة غامضة في حفل Hollywood Academy Gala

بسمة وهبة لقنتها الشهادة.. رحلة الإعلامية فيفيان الفقي مع المرض

قبله على اليد وزي سعودي.. هاني فرحات يثير الجدل بعد ظهوره مع محمد عبده‎

د. آية الهنداوي تكتب: حفلات التكنو عند الأهرامات.. طقوس شيطانية تُهدد قداسة الأرض المصرية

د. عادل القليعي يكتب: الفلسفة وقضايا العصر !

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر.. صوت الحكمة وقوة الموقف

عبد السلام فاروق يكتب: التحدي الحضاري والصبر الإستراتيجي

هبة مصطفى تكتب: تجار الأزمات

