أسعار الذهب اليوم الأحد 2-11-2025.. تحديثات جميع الأعيرة
اشتعال ناقلة نفط روسية وسط هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ الجوية يناير المقبل
بعد جدل مواقع التواصل.. ماهى حقيقة إلغاء رونالدو متابعة روبن نيفيز؟
رئيسا وزراء مصر ولبنان يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون بين البلدين
اتحاد الأطباء العرب يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بافتتاح المتحف المصري الكبير
مصدر أمنى ينفى وقوع انفجار بالطريق الدائرى.. ويؤكد : واقعة قديمة تروجها الجماعة الإرهابية
سفير بولندا بالقاهرة: افتتاح المتحف الكبير دليل على عظمة مصر وشعبها
الشعب الجمهوري يعلن دعمه الكامل لمسيرة الدولة في بناء الجمهورية الجديدة
مدبولي: حجم التبادل التجاري بين مصر ولبنان بلغ مليار دولار بنهاية 2024
مدبولي: هناك توجيه من الرئيس بتقديم جميع صور الدعم الممكنة لحكومة دولة لبنان الشقيقة
نادر الببلاوي: افتتاح المتحف المصري الكبير لحظة فارقة في مسيرة مصر
رياضة

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بورنموث.. موقف عمر مرموش

مرموش
مرموش
إسراء أشرف

يستضيف مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، فريق بورنموث، اليوم الأحد، على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا بين الرغبة في التعويض والطموح في مواصلة التألق.

واتفقت بعض الصحف الإنجليزية على التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي، والذي شهد عمر مرموش على مقاعد دكة البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونس – ستونز – دياز – جفارديول

خط الوسط: جونزاليس – سيلفا – ريجندرز – فودين – سافينيو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي للعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، بينما يدخل بورنموث اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه المميزة مؤخرًا التي قادته إلى المركز الثاني خلف أرسنال.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة مشاركة الثنائي هالاند ورودري بعد تعافيهما من الإصابة، ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل اللقاء، خاصة مع رغبة النجم النرويجي في استعادة حسه التهديفي بعد صيامه عن التسجيل في آخر مباراتين بالدوري.

ويدخل بورنموث اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، في مواجهة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق بعد سلسلة من العروض القوية هذا الموسم.

