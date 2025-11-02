تشكيل مانشستر سيتي المتوقع ضد بورنموث.. موقف عمر مرموش

يستضيف مانشستر سيتي، الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، فريق بورنموث، اليوم الأحد، على ملعب “الاتحاد” ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز، في مواجهة ينتظر أن تشهد صراعًا قويًا بين الرغبة في التعويض والطموح في مواصلة التألق.

واتفقت بعض الصحف الإنجليزية على التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي، والذي شهد عمر مرموش على مقاعد دكة البدلاء.

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع:

حراسة المرمى: دوناروما

خط الدفاع: نونس – ستونز – دياز – جفارديول

خط الوسط: جونزاليس – سيلفا – ريجندرز – فودين – سافينيو

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويسعى مانشستر سيتي للعودة سريعًا إلى سكة الانتصارات بعد خسارته المفاجئة أمام أستون فيلا في الجولة الماضية، بينما يدخل بورنموث اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد نتائجه المميزة مؤخرًا التي قادته إلى المركز الثاني خلف أرسنال.

وشهدت تدريبات الفريق الأخيرة مشاركة الثنائي هالاند ورودري بعد تعافيهما من الإصابة، ما يمنح الفريق دفعة قوية قبل اللقاء، خاصة مع رغبة النجم النرويجي في استعادة حسه التهديفي بعد صيامه عن التسجيل في آخر مباراتين بالدوري.

ويدخل بورنموث اللقاء بطموح تحقيق نتيجة إيجابية أمام حامل اللقب، في مواجهة تعد اختبارًا حقيقيًا لقدرات الفريق بعد سلسلة من العروض القوية هذا الموسم.