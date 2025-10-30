عمر مرموش يخطف الأضواء ويقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي في كأس الرابطة الإنجليزية

خطف النجم المصري عمر مرموش الأضواء بأداء استثنائي خلال فوز فريقه مانشستر سيتي على مضيفه سوانزي سيتي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مرموش أساسيًا للمرة الأولى منذ تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبعدته عن الملاعب لما يقارب 45 يومًا.

إشادة إنجليزية واسعة

وتناولت الصحف الإنجليزية تألق مرموش بشكل لافت، حيث عنونت شبكة "سكاي سبورتس":هدف عمر مرموش المتأخر ينقذ جوارديولا من الهزيمة بعد بداية مرعبة، مشيرة إلى أن اللاعب المصري سجل هدفًا رائعًا في اللحظات الأخيرة، ليقود السيتي إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد عودة مثيرة أمام سوانزي.

أما صحيفة "إيفنينج ستاندرد" فقالت إن مرموش عاد من الإصابة بشكل أقوى، وانضم إلى قائمة هدافي مانشستر سيتي هذا الموسم، مؤكدة أنه منح الفريق دفعة هجومية كبيرة في غياب إيرلينج هالاند.

من جهتها، منحت شبكة "سيتي إكسترا" النجم المصري تقييم 8 من 10، كأحد أفضل لاعبي المباراة، وكتبت: "مرموش تألق في التعامل مع الكرة وكان قريبًا من تسجيل أكثر من هدف، وقدم أداءً رائعًا لتعويض غياب هالاند".

ثقة جوارديولا تتحقق

وذكر موقع "جول" العالمي أن تألق مرموش جاء بعد تصريحات مهمة من المدير الفني بيب جوارديولا قبل اللقاء، أكد فيها أن اللاعب المصري قادر على اللعب إلى جوار هالاند أو في مركز المهاجم الصريح، مشيرًا إلى أن المباراة أثبتت صحة وجهة نظره.

وأضاف الموقع أن هدف مرموش أمام سوانزي جاء بعد تمريرة حاسمة من ريان شرقي، وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس ليسجل بطريقة ذكّرت الجماهير بأهدافه المميزة التي اعتاد على تسجيلها بقميص آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، والتي مهدت انتقاله إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي.