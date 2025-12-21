وفاة الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي أحد أعمدة القضاء العرفي بالإسماعيلية وسيناء

فقدت قبيلة البياضية، اليوم الأحد، أحد أبرز رموزها وقياداتها العرفية، بوفاة القاضي العرفي الكبير الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي، بعد رحلة طويلة من العطاء في مجالس الصلح والقضاء العرفي بسيناء ومحافظة الإسماعيلية.

ويُعد الشيخ عبدالسلام أبو سليمان من مشايخ قبيلة البياضية المشهود لهم بالحكمة وسداد الرأي، حيث كرّس حياته لحل النزاعات وفض الخصومات، وكان حاضرًا في كبرى الجلسات العرفية ومجالس البدو، مقدمًا نموذجًا يُحتذى به في الإصلاح بين الناس، وداعمًا للاستقرار المجتمعي على مدار سنوات طويلة.

وُلد الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي بمحافظة شمال سيناء، قبل أن ينتقل للإقامة بمحافظة الإسماعيلية، وتحديدًا بمنطقة عرب أبو قاسم بمدينة القصاصين الجديدة، حيث عاش بين أهله وعشيرته، ولم يتوانَ يومًا عن أداء دوره الاجتماعي والعرفي، حتى أصبح أحد أعمدة القضاء العرفي في المنطقة.

وعُرف الراحل بسيرته الطيبة وسمعته الحسنة بين القبائل والعائلات، لما اتسم به من عدل وإنصاف، وكان مقصدًا لأبناء البدو والأهالي لحل أعقد القضايا، مستندًا إلى أعراف راسخة وقيم قبلية أصيلة.

ورحل الشيخ عبدالسلام أبو سليمان البياضي عن عالمنا اليوم الأحد، وسط حالة من الحزن خيّمت على أبناء قبيلة البياضية ومحبيه في سيناء والإسماعيلية، حيث قررت القبيلة تشييع جثمانه من منطقة عرب أبو قاسم إلى مقابر العائلة.

ومن المقرر أن يُقام سرادق العزاء غدًا، وسط توقعات بحضور واسع من مشايخ القبائل والقيادات العرفية وأبناء المنطقة، لتوديع أحد أعمدة القضاء العرفي ورجال الإصلاح المجتمعي.