وزير الخارجية يؤكد أهمية الإسراع باستكمال تشكيل مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي

استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الأحد ٢١ ديسمبر السيدة تاندي موراكا، نائبة وزير خارجية جمهورية جنوب أفريقيا، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

أشاد وزير الخارجية بالعلاقات الوطيدة بين البلدين والزخم التنامي والتنسيق المشترك في القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف إتساقاً مع توجيهات قيادتي البلدين، مقدماً التهنئة لنائبة وزير الخارجية على نجاح بلادها في استضافة قمة مجموعة العشرين، وعلى القيادة الجنوب أفريقية الناجحة للمجموعة، مشيداً بالتنسيق الذي جرى بين البلدين والذي عكس تقارب الرؤى وتوافق المواقف بين الجانبين.

وأكد وزير الخارجية الحرص على مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية والارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية المستدامة، مشيداً بحصول الشركات المصرية على مناقصات لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة المتجددة في جنوب أفريقيا مطلع العام الجاري.

كما أكد الوزير عبد العاطي الحرص على زيادة الشراكات الاستثمارية بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية الإسراع باستكمال تشكيل مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقي من جانب وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والنظر في تنظيم زيارة في أقرب فرصة مناسبة برفقه وفد من رجال الأعمال لاستكشاف فرص التعاون المتاحة.وأعربً عن التطلع لعقد اجتماع منتصف المدة لمراجعة ما تم إنجازه في إطار أعمال اللجنة المشتركة بين البلدين في أقرب وقت، تمهيداً للتحضير لترفيع اللجنة المشتركة إلى لجنة عليا مشتركة، بما يسهم في إضفاء دفعة مؤسسية جديدة على مسار العلاقات الثنائية.

وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي ومتعدد الأطراف، شدد وزير الخارجية على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك إزاء القضايا الأفريقية المختلفة، ولاسيما ملف الإصلاح المؤسسي لأجهزة الاتحاد الأفريقي، باعتباره ركيزة أساسية لتطوير كفاءة عمل تلك الأجهزة وتمكينها من الاضطلاع بمهامها على النحو الأمثل، مؤكدا ضرورة أن تتم عملية الإصلاح بصورة منهجية وتدريجية وواضحة، وعلى أساس من الشمولية ومشاركة جميع الدول الأعضاء. كما تبادل الجانبان الرؤى حول سبل إرساء الاستقرار والسلم والأمن في القارة الأفريقية.