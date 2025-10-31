نأمل التحسن.. جوارديولا يشيد بقدرات عمر مرموش

أشاد الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، بقدرات الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم الفريق الأول عقب تسجيله هدف في المباراة الماضية.

وسجل مرموش هدفا رائعا في شباك سوانزي سيتي، في دور الـ 16 من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.

وقال جوارديولا في تصريحات عبر مؤتمر صحفي قبل مواجهة وولفرهامبتون: "تسجيل الأهداف للمهاجمين يمنحهم الثقة، نأمل أن يواصل عمر مرموش التحسن بتسجيل المزيد من الأهداف والمشاركة بانتظام فى المباريات وكل شيء".

جاهزية رودري

وعن رودري، اختتم: “أعتقد أنه سيكون جاهزًا للمساعدة، لا أعلم إن كان سيبدأ المباراة من البداية، لكن نأمل أن يكون معنا، لقد غاب عدة مرات، ونحن نعلم جيدًا مدى أهميته بالنسبة لنا”.