قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني
ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات
مدير الترميم: تدخل الرئيس السيسي كان سببا في استكمال المتحف المصري الكبير
أمين حماة الوطن بالجيزة بمؤتمر القائمة الوطنية: هدفنا دعم الدولة والوقوف بجانب أهالينا
أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟
تأشيرات مجانية لجماهير 4 دول في كأس الأمم الإفريقية.. ما موقف مصر؟
للمهتمين بالتشييد والعقارات.. استقرار أسعار الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء
قوات الدعم السريع تعلن القبض على عيسى أبو لولو تمهيدا لمحاكمته في انتهاكات الفاشر
هيئة الاستعلامات: حشد إعلامي عالمي غير مسبوق في افتتاح المتحف المصري الكبير
البنك الأهلي يتقدم والزمالك يتعادل سريعا في شوط أول مثير
أعداد المراسلين والقنوات الناقلة لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سهام صالح تشيد بأداء مرموش: كل هدف له عالمي.. وجوارديولا لازم يستغله جنب هالاند

مرموش وهالاند
مرموش وهالاند
يارا أمين

أشادت الإعلامية سهام صالح بالأداء المميز الذي يقدمه اللاعب المصري عمر مرموش خلال مبارياته الأخيرة، مؤكدة أن الأهداف التي يسجلها تتميز بالطابع العالمي.

ونشرت سهام عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منشورًا قالت فيه: “ما شاء الله، أي هدف لمرموش بيبقى عالمي، وفي وجهة نظري جوارديولا لازم يستغله مهاجم تاني مع هالاند.”


خطف النجم المصري عمر مرموش الأضواء بأداء استثنائي خلال فوز فريقه مانشستر سيتي على مضيفه سوانزي سيتي بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن منافسات الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

وشارك مرموش أساسيًا للمرة الأولى منذ تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام بوركينا فاسو في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، والتي أبعدته عن الملاعب لما يقارب 45 يومًا.

إشادة إنجليزية واسعة

وتناولت الصحف الإنجليزية تألق مرموش بشكل لافت، حيث عنونت شبكة "سكاي سبورتس":هدف عمر مرموش المتأخر ينقذ جوارديولا من الهزيمة بعد بداية مرعبة، مشيرة إلى أن اللاعب المصري سجل هدفًا رائعًا في اللحظات الأخيرة، ليقود السيتي إلى ربع نهائي كأس الرابطة بعد عودة مثيرة أمام سوانزي.

أما صحيفة "إيفنينج ستاندرد" فقالت إن مرموش عاد من الإصابة بشكل أقوى، وانضم إلى قائمة هدافي مانشستر سيتي هذا الموسم، مؤكدة أنه منح الفريق دفعة هجومية كبيرة في غياب إيرلينج هالاند.

من جهتها، منحت شبكة "سيتي إكسترا" النجم المصري تقييم 8 من 10، كأحد أفضل لاعبي المباراة، وكتبت: "مرموش تألق في التعامل مع الكرة وكان قريبًا من تسجيل أكثر من هدف، وقدم أداءً رائعًا لتعويض غياب هالاند".

ثقة جوارديولا تتحقق

وذكر موقع "جول" العالمي أن تألق مرموش جاء بعد تصريحات مهمة من المدير الفني بيب جوارديولا قبل اللقاء، أكد فيها أن اللاعب المصري قادر على اللعب إلى جوار هالاند أو في مركز المهاجم الصريح، مشيرًا إلى أن المباراة أثبتت صحة وجهة نظره.

وأضاف الموقع أن هدف مرموش أمام سوانزي جاء بعد تمريرة حاسمة من ريان شرقي، وضعته في مواجهة مباشرة مع الحارس ليسجل بطريقة ذكّرت الجماهير بأهدافه المميزة التي اعتاد على تسجيلها بقميص آينتراخت فرانكفورت في الدوري الألماني، والتي مهدت انتقاله إلى مانشستر سيتي الموسم الماضي.

الإعلامية سهام صالح عمر مرموش جوارديولا هالاند مانشستر سيتي سوانزي سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

عيار 21 يفقد 600 جنيه.. تراجع جديد في سعر الذهب الآن

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

ريم سامي

إصابة ابن الفنانة ريم سامي إثر سقوطه على رأسه.. ووالدها يطلب الدعاء: دخل العناية المركزة

سعر الذهب

تحرك جديد لـ سعر الذهب مساء اليوم الخميس 30-10-2025

دعواتكم الصادقة لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

دعواتكم لهما | نجاة حفيدي النائبة صبورة السيد بعد تعرضهما لحادث سير .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

جامعة المنوفية

إطلاق مبادرة «أسرة مستدامة لمستقبل أفضل» بجامعة المنوفية

الزكاة

ما حكم إخراج الزكاة بناء على التقويم الميلادي وبيان كيفية ذلك؟

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: أول من قال "أنا" في الكون كان إبليس.. وكل من سار على نهجه هلك

بالصور

أطعمة تخدع الجسم.. كيف يمكن أن تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت؟

كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟
كيف تتحول الفيتامينات إلى خطر صامت على صحتك؟

استخدامات غير متوقعة لقشر الرمان.. من التجميل إلى حفظ الطعام بطرق فعّالة وآمنة

استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان
استخدامات غير المتوقعة لقشر الرمان

فوائد مذهلة لعصير القصب.. لكن احذر متى يتحول لمشروب فاسد يهدد صحتك

فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب
فوائد عصير القصب

ماذا يحدث للجسم عند تغيير الساعة إلى التوقيت الشتوي؟ علامات غير متوقعة

ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟
ماذا يحدث للجسم عند الانتقال إلى التوقيت الشتوي؟

فيديو

انفصال سامر ابوطالب

انفصال جديد يهز الوسط الفني.. سامر أبو طالب “سينجل” من تاني

المتحف الكبير

ساعات تفصل العالم عن الافتتاح التاريخي للمتحف المصري الكبير عند أقدام الأهرامات

وفاه ماجد هلال وكيرلس

سقطا من على الونش.. اختفاء الشركة وسرقة الكاميرات يثير الشكوك في وفاة المصورين ماجد هلال وكيرلس

نداء شرارة

أنت الهدية.. نداء شرارة تطرح أحدث أغانيها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: هات ايدك يا ولا وتعالى نجري ..!!

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

المزيد