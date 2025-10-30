الفيلسوف يشيد بالأمير.. ماذا قال جوارديولا عن تألق مرموش؟

أشاد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، بمستوى النجم المصري عمر مرموش، لاعب الفريق، أمام سوانزي أمس، الأربعاء، في ثمن نهائي كأس كاراباو.

وسجل مرموش هدفًا في فوز مانشستر سيتي على سوانزي 3-1، ليستعيد «الأمير» نغمة التهديف بعد تعافيه من الإصابة.

ماذا قال جوارديولا عن تألق مرموش؟

وقال جوارديولا في تصريحات نقلها موقع ناديه: “أنا سعيد من أجل عمر، لأن المهاجمين يحتاجون إلى التسجيل، وهذا الهدف مهم جدًا لثقته بنفسه، لقد غاب لفترة طويلة بسبب الإصابة، وبالطبع يمكنه اللعب في نفس مركز إيرلينج”.

وأضاف المدرب الملقب بـ “الفيلسوف”: “إيرلينج لاعب مهم، لكننا نعلم أننا بحاجة إلى كليهما، وعودة عمر أمر رائع جدًا".

وتابع: “لدينا لاعبو تمرير مذهلون مثل فيل، وخاصة ريان شرقي ونيكو جونزاليس الذي يتحسن يومًا بعد يوم”.

وختم: “لقد أصبح الآن عنصرًا أساسيًا بالنسبة لنا، لكن الجميع قدم أداءً جيدًا سواء الذين بدأوا المباراة أو من شاركوا من دكة البدلاء مثل جون ويوشكو وفيل، جميعهم كانوا رائعين”.