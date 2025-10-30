بتروجيت: لا توجد خطوة إيجابية من الزمالك لضم حمدان حالياً

أكد محمد أيمن المشرف العام على الكرة بنادي بتروجيت، أن الزمالك لم يتخذ أي خطوات إيجابية في الوقت الحالي لضم حامد حمدان مدافع الفريق.

وقال أيمن في تصريحات مع كريم رمزي لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: لا توجد أي خطوة ايجابية من الزمالك لضم حمدان حالياً ، واول عرض رسمي لضم اللاعب قبل غلق باب القيد في أغسطس بيومين فقط

وأضاف: هناك اتفاق بعقد ثلاثي مع بتروجيت لانتقال حامد حمدان الي الزمالك ولكنه غير موقع من اي طرف حتى هذه اللحظة.

وتابع: رغبة حامد حمدان ستحسم وجهته الي ناديه الجديد، واللاعب سيرحل في يناير وليس لدينا أزمة في رحيل اللاعب بشرط وجود عرض مادي مناسب.