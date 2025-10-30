جني خطاب تتألق وتحرز برونزية بطولة العالم للتايكوندو بالصين

نجحت جني خطاب لاعبة منتخب مصر للتايكوندو في التتويج ببرونزية بطولة العالم في منافسات وزن تحت 53 كجم بالبطولة المقامة في الصين خلال الفترة ما بين 24 وحتى 30 أكتوبر الجاري.

وتمكنت جني خطاب من تحقيق الفوز في مباراة ربع النهائي على بطلة تايلاند لتصل بذلك لمباراة نصف النهائي قبل أن تخسر من بطلة تركيا وتفوز بالميدالية البرونزية.

افتتحت جنى مشوارها بالبطولة بالفوز على بطلة اندونسيا بنتيجة 2-1 في دور الـ32 قبل أن تفوز على بطلة فريق اللاجئين بنفس النتيجة في ثمن النهائي.

وفي مباراة ربع النهائي، فازت جنى على بطلة تايلاند بنتيجة 2-0 لتصل بذلك لنصف النهائي وتضمن ميدالية جديدة لمصر بالبطولة.

يذكر أن مصر قد نجحت في الحصول على ذهبية سيف عيسى في منافسات وزن 87 كجم لتصبح ميدالية جنى هي الميدالية الثانية للبعثة المصرية بالبطولة بالاضافة الى حصول آيه شحاته على المركز الخامس