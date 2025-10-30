أحمد الأحمر يظهر في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وإسبانيا بنصف نهائي مونديال اليد

تقدم قنوات أون سبورت، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، ستوديو تحليليh لمباراة منتخب مصر أمام منتخب إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة، والمقامة حاليًا في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل، في نسختها الأولى من البطولة.

يستضيف الاستوديو نجمي كرة اليد المصرية طارق محروس وأحمد الأحمر لتحليل اللقاء، على قناة أون سبورت 2، فيما يتولى خالد خيري التعليق على المباراة، ويقدم الاستوديو الإعلامي محمد فؤاد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة لمنتخب مصر في مواصلة مشواره المميز نحو نهائي البطولة وتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية.

تذاع مباريات منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا في بطولة العالم عبر قنوات أون سبورت، وذلك برعاية الشركة المتحدة للرياضة، في إطار دعمها المستمر للرياضة المصرية والمنتخبات الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة حرصا من الشركة المتحدة على إتاحة الفرصة للجماهير المصرية لمتابعة مشوار ناشئي الفراعنة وتشجيعهم في رحلتهم نحو التتويج بالبطولة.

وفي المباراة الأخرى من الدور نصف النهائي، يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب قطر في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث بالبطولة، حيث استهل مشواره بفوز قوي على منتخب البرازيل بنتيجة 35–26 في الجولة الأولى، ثم واصل تألقه بالفوز العريض على منتخب أمريكا بنتيجة 42–22 في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على المغرب بنتيجة 32 – 20، ويضمن صدارة مجموعته والتأهل إلى المربع الذهبي.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة عماد إبراهيم عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، وضمت كلا من عبدالملك محمود ومحمد رامي وحمزة أحمد في حراسة المرمى، ويوسف عمرو ومحمد وليد وسيف الله عمر في مركز الظهير الأيمن، وياسين خالد وحمزة سامي في الجناح الأيمن، ومؤمن النقيب ويحيى هشام ومحمود رامي في الظهير الأيسر، وياسين أحمد ومعاذ السيد في الجناح الأيسر، وزين عبدالوارث ومازن عبدالغني في مركز صانع الألعاب، إلى جانب لاعبي الدائرة منصور عمر عامر وعبدالرحمن بكر وياسين تامر.