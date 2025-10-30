قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أحمد الأحمر يظهر في الاستوديو التحليلي لمباراة مصر وإسبانيا بنصف نهائي مونديال اليد تحت 17 عامًا

مصر واسبانيا
مصر واسبانيا
القسم الرياضي

تقدم قنوات أون سبورت، برعاية الشركة المتحدة للرياضة، استوديو تحليلياً لمباراة منتخب مصر أمام منتخب إسبانيا في نصف نهائي بطولة العالم لكرة اليد للناشئين تحت 17 سنة، والمقامة حاليًا في المغرب خلال الفترة من 24 أكتوبر الجاري حتى 2 نوفمبر المقبل، في نسختها الأولى من البطولة.

يستضيف الاستوديو نجمي كرة اليد المصرية طارق محروس وأحمد الأحمر لتحليل اللقاء، على قناة أون سبورت 2، فيما يتولى خالد خيري التعليق على المباراة، ويقدم الاستوديو الإعلامي محمد فؤاد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام العاشرة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، وسط طموحات كبيرة لمنتخب مصر في مواصلة مشواره المميز نحو نهائي البطولة وتحقيق إنجاز جديد لكرة اليد المصرية.

تذاع مباريات منتخب مصر لكرة اليد تحت 17 عامًا في بطولة العالم عبر قنوات أون سبورت، وذلك برعاية الشركة المتحدة للرياضة، في إطار دعمها المستمر للرياضة المصرية والمنتخبات الوطنية.

وتأتي هذه الخطوة حرصا من الشركة المتحدة على إتاحة الفرصة للجماهير المصرية لمتابعة مشوار ناشئي الفراعنة وتشجيعهم في رحلتهم نحو التتويج بالبطولة.

وفي المباراة الأخرى من الدور نصف النهائي، يواجه منتخب ألمانيا نظيره منتخب قطر في تمام الساعة الثامنة إلا الربع مساءً بتوقيت القاهرة.

وتأهل منتخب مصر إلى نصف النهائي بعد الفوز في جميع مبارياته الثلاث بالبطولة، حيث استهل مشواره بفوز قوي على منتخب البرازيل بنتيجة 35–26 في الجولة الأولى، ثم واصل تألقه بالفوز العريض على منتخب أمريكا بنتيجة 42–22 في الجولة الثانية، قبل أن يختتم مبارياته بالفوز على المغرب بنتيجة 32 – 20، ويضمن صدارة مجموعته والتأهل إلى المربع الذهبي.

وأعلن الجهاز الفني بقيادة عماد إبراهيم عن قائمة اللاعبين المشاركين في البطولة، وضمت كلا من عبدالملك محمود ومحمد رامي وحمزة أحمد في حراسة المرمى، ويوسف عمرو ومحمد وليد وسيف الله عمر في مركز الظهير الأيمن، وياسين خالد وحمزة سامي في الجناح الأيمن، ومؤمن النقيب ويحيى هشام ومحمود رامي في الظهير الأيسر، وياسين أحمد ومعاذ السيد في الجناح الأيسر، وزين عبدالوارث ومازن عبدالغني في مركز صانع الألعاب، إلى جانب لاعبي الدائرة منصور عمر عامر وعبدالرحمن بكر وياسين تامر.

منتخب اليد اليد اتحاد اليد منتخب مصر منتخب مصر لليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

المصورين ماجد هلال وزميله كيرولوس صلاح

خبر صعب جدا.. إنجي علاء تنعي المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

واجهة One UI 8

هل هاتفك منها؟ أجهزة سامسونج التي حصلت على تحديث One UI 8

اي ام ال اس 7 ام اكس بنج جي6

أيهما تفضل .. اي ام ال اس 7 أم اكس بنج جي6 موديل 2026 ؟

سماعات أذن لاسلكية

بخصم كبير.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد