الكشف عن التعويذة الرسمية لكأس العالم تحت 17 عاما

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لكأس العالم تحت 17 سنة والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم، عن إطلاق التعويذة الرسمية للبطولة "بومة" المستلهمة من شخصية المدرب الصربي الأسطوري فيليبور "بورا" ميلوتينوفيتش، مدرب كرة القدم الوحيد الذي شارك في خمس نسخ متتالية من كأس العالم مع خمس منتخبات مختلفة.

وتستضيف قطر هذا الشتاء العديد من البطولات العالمية، تبدأ مع كأس العالم تحت 17 سنة التي تقام خلال الفترة من 3 إلى 27 نوفمبر، تليها كأس العرب من 1 إلى 18 ديسمبر، وكأس القارات للأندية في 10 و13 و17 ديسمبر.

وتحمل التعويذة اسم طائر البومة باللغة العربية، والذي يعتبر رمزاً للحكمة والرؤية الثاقبة والتوجيه الدقيق، وتشير بطريقة مرحة إلى بورا، الذي كان لمسيرته المهنية كمدرب ومكتشف للمواهب في عالم الساحرة المستديرة، تأثير واضح على تطوير كرة القدم في قطر وأنحاء العالم.

ومع ترقب انطلاق مونديال الناشئين قطر 2025، الذي يوفر منصة لانطلاق المواهب الكروية الواعدة، تجسد تعويذة بومة الدور المحوري لبورا كأحد أبرز مكتشفي المواهب في رياضة كرة القدم، والذي يمتلك مهارة فريدة في استكشاف الإمكانات الكامنة التي لا يراها غيره من المدربين والمتخصصين في صناعة الرياضة، وصقلها لمساعدة اللاعبين الناشئين على المنافسة على أعلى المستويات في الساحة الكروية العالمية.