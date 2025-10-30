رقم قياسي.. الغندور يسخر من عدد الضربات الركنية بمباراة الأهلي وبتروجت

سخر الإعلامي خالد الغندور من عدد الضربات الركنية التي حصل عليها الأهلي أمس، الأربعاء، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب الغندور: “رقم قياسي في عدد الضربات الركنية التي حصل عليها الأهلي أمس، والتي تخطت 15 ضربة ركنية وتقريبا زيزو هو اللي رفعهم كلهم”.

ويواجه فريق الأهلى نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

وتذاع المباراة عبر قناة “أون تايم سبورت”.

وكان الأهلي تعادل أمام بتروجت بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 12 من المسابقة، والتي أقيمت بملعب الكلية الحربية.