إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة

قامت إدارة النادي الأهلي بتوفير عدد كبير من الأتوبيسات المجانية لنقل أعضاء الجمعية العمومية من فروعه الثلاثة القاهرة الجديدة والشيخ زايد ومدينة نصر إلي الجزيرة حيث المقر الرئيسي وذلك للمشاركة فى انتخابات النادي الأهلي المقرر إجراؤها غدا الجمعة.





يأتي هذا القرار في إطار الحرص على تيسير مشاركة الأعضاء في هذا اليوم حيث تتحرك الأتوبيسات ذهابا وإيابا على مدار اليوم.





يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب يوم الأحد القادم مباراة قوية أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.





موعد مباراة الأهلي والمصري





تنطلق مباراة الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.





القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والمصري





تذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر قناة أون سبورت منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.





ويسعي فريق الأهلي بقيادة ييس توروب لـ مصالحة جماهيره في مباراة المصري بعد الأداء السيئ أمام بتروجيت والتعادل المخيب لـ آمال جماهيره في مشوار الدوري الممتاز.





الأهلي يتعادل مع بتروجيت





تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فريق بتروجيت بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.أحرز هدف بتروجيت حامد حمدان فيما أدرك جراديشارد التعادل للنادي الأهلي.النادي الأهلي يظل في المركز الثاني عقب التعادل أمام بتروجيت برصيد 22 فيما تصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة.واحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 19 نقطة ووادي دجلة فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة أيضا بينما جاء فريق الزمالك فى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.



