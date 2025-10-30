قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شمس العالم ستشرق من مصر.. والجميع في انتظار افتتاح المتحف
القاهرة الإخبارية: توغل إسرائيلي في بلدة بليدا اللبنانية بعد اتفاق وقف إطلاق النار
ضرورة إنهاء الحرب في السودان.. الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة إريتريا
الجيش الألماني: نعمل على تعزيز كافة قواتنا والفضاء السيبراني لمواجهة روسيا
ميليسا عاصفة القرن .. تعرّف على الإعصار الأقوى والأكثر فتكًا تاريخيًا؟
خطوات بسيطة من النيابة العامة للسائقين لسداد المخالفات ومعرفة قيمتها
الرئيس الفلسطيني يصل القاهرة للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير
رئيس التحقيق ببنك شهير يكشف تفاصيل استيلاء مسئولين بالبترول على أموال
مُجمع الشفاء الطبي: قطاع غزة لم يحصل سوى على 10% من احتياجاته الأساسية
فعاليات الإنكوساي 25 بشرم الشيخ.. مصر تطرح رؤيتها حول استخدام الذكاء الاصطناعي
لغرس قيم الانتماء والفخر الوطني.. مطالب بتنظيم رحلات لطلاب المدارس للمتحف المصري الكبير
محمود الخطيب يتنازل عن دعواه ضد مرتضى منصور.. تفاصيل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إجراء جديد في انتخابات الأهلي بـ فروعه المختلفة

محمود الخطيب
محمود الخطيب
يسري غازي

قامت إدارة النادي الأهلي بتوفير عدد كبير من الأتوبيسات المجانية لنقل أعضاء الجمعية العمومية من فروعه الثلاثة القاهرة الجديدة والشيخ زايد ومدينة نصر إلي الجزيرة حيث المقر الرئيسي وذلك للمشاركة فى انتخابات النادي الأهلي المقرر إجراؤها غدا الجمعة.



يأتي هذا القرار في إطار الحرص على تيسير مشاركة الأعضاء في هذا اليوم حيث تتحرك الأتوبيسات ذهابا وإيابا على مدار اليوم.
 


يخوض فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب يوم الأحد القادم مباراة قوية أمام نظيره فريق المصري البورسعيدي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.
 


موعد مباراة الأهلي والمصري 
 


تنطلق مباراة الأهلي ونظيره المصري البورسعيدي في تمام الساعة السابعة مساءً، على ستاد الجيش ببرج العرب في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.
 


القناة الناقلة لـ مباراة الأهلي والمصري 
 


تذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر قناة أون سبورت منافسات الجولة الثالثة عشر بالدوري الممتاز.
 


ويسعي فريق الأهلي بقيادة ييس توروب لـ مصالحة جماهيره في مباراة المصري بعد الأداء السيئ أمام بتروجيت والتعادل المخيب لـ آمال جماهيره في مشوار الدوري الممتاز.
 


الأهلي يتعادل مع بتروجيت
 


تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي مع نظيره فريق بتروجيت بهدف لكل منهما في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب الكلية الحربية في إطار الجولة الثانية عشر ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.أحرز هدف بتروجيت حامد حمدان فيما أدرك جراديشارد التعادل للنادي الأهلي.النادي الأهلي يظل في المركز الثاني عقب التعادل أمام بتروجيت برصيد 22 فيما تصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب جدول الدوري الممتاز برصيد 23 نقطة.واحتل فريق المصري البورسعيدي المركز الثالث برصيد 19 نقطة ووادي دجلة فى المركز الرابع برصيد 19 نقطة أيضا بينما جاء فريق الزمالك فى المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

 

الأهلي الخطيب انتخابات الأهلي المصري بتروجيت الدوري

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فستان جذاب.. جميلة عوض تخطف الأنظار بظهورها

جميلة عوض
جميلة عوض
جميلة عوض

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

