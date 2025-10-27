سيد عبد الحفيظ يكشف كواليس ترشحه لانتخابات الأهلي: مصلحة النادي فوق الجميع

حرص سيد عبد الحفيظ، المرشح على عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، على توضيح أسباب ترشحه ودوافعه لخوض انتخابات القلعة الحمراء المقبلة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو خدمة النادي ووضع مصلحته فوق أي اعتبار شخصي.









لا خلافات مع الكابتن الخطيب

أكد عبد الحفيظ في تصريحاته لبرنامج “اللعيب” مع الإعلامي إبراهيم فايق عبر قناة MBC مصر، أنه لم يتحدث مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي عن أي أمور تخص الماضي خلال لقائهما الأخير، موضحًا: “أنا مش شايل حاجة قديمة، والمهم عندي إن النادي الأهلي يفضل في مكانته الطبيعية”.

مصلحة الأهلي قبل أي فرد

وأضاف مدير الكرة السابق بالأهلي: “إحنا مش في المدينة الفاضلة، لكن في الأهلي مصلحة الفريق أهم من مصلحة الفرد، وده اللي اتربينا عليه جوا النادي”.

وأشار إلى أن التجربة الإدارية داخل الأهلي تعتمد دائمًا على العمل الجماعي، وأن أي اختلاف في وجهات النظر لا يفسد روح التعاون، بل يكون دليلًا على صحة منظومة العمل داخل النادي



سبب الترشح للانتخابات

وتحدث عبد الحفيظ عن قرار ترشحه قائلًا: “حسيت إن ممكن يبقى ليا دور مؤثر وأنا عضو مجلس إدارة، عشان كده قررت أترشح في الانتخابات المقبلة”.

وأوضح أنه يطمح إلى خدمة الكيان من موقع مختلف، بعد سنوات طويلة قضاها في العمل الفني والإداري داخل النادي.



العمل بروح الأهلي

واختتم عبد الحفيظ تصريحاته مؤكدًا أنه سيكون له صلاحيات واضحة في حالة فوزه بعضوية المجلس، مشددًا على أن أي اختلاف في الرأي بينه وبين الكابتن الخطيب أو المهندس ياسين منصور سيكون أمرًا صحيًا في إطار العمل المهني، قائلاً: “الاختلاف في وجهات النظر مش خلاف.. بالعكس هو دليل على إن الشغل ماشي صح”



